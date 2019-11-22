تحرك مفاجئ من ريال مدريد لتمديد عقد نجم الفريق

حرصت إدارة ريال مدريد، على فتح خط المفاوضات مع النجم الفرنسي كريم بنزيما، من أجل تمديد تعاقده مع النادي خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن إدارة الميرنجي تستعد لمكافأة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بتمديد تعاقده مع الفريق، وذلك بعدما ظهر بصورة رائعة للغاية في قيادة خط هجوم الفريق، عقب رحيل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.

وتابعت الصحيفة، أن ريال مدريد يدرك أن بنزيما أصبح أحد أبرز نجوم الفريق خلال الفترة الماضية، وذلك بعدما نجح في الظهور بأداء رائع سواء علي الصعيد المحلي بالليجا وكذلك أوروبيًا في دوري الأبطال، حيث نجح في تسجيل 9 أهداف كاملة خلال 11 مباراة بقميص النادي الأبيض في الليجا، كما سجل 4 أهداف خلال 4 مباريات في البطولة ذات الآذنين.

واختتمت الصحيفة، أن الريال يرحب اللاعب بتمديد عقده مع الفريق، خصوصًا بعدما أصبح الأمر أولوية بالنسبة لإدارة ناديه، تزامنًا مع انطلاق المفاوضات بين المسؤولين وعشيرة اللاعب من أجل تمديد عقده لموسمين إضافيين، علمًا بأن عقده الحالي يتمد حتى 2021 المقبل.