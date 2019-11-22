Advertisements
Advertisements
Advertisements

تحرك مفاجئ من ريال مدريد لتمديد عقد نجم الفريق

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 01:23 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

حرصت إدارة ريال مدريد، على فتح خط المفاوضات مع النجم الفرنسي كريم بنزيما، من أجل تمديد تعاقده مع النادي خلال الفترة المقبلة.

 

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن إدارة الميرنجي تستعد لمكافأة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بتمديد تعاقده مع الفريق، وذلك بعدما ظهر بصورة رائعة للغاية في قيادة خط هجوم الفريق، عقب رحيل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.

 

وتابعت الصحيفة، أن ريال مدريد يدرك أن بنزيما أصبح أحد أبرز نجوم الفريق خلال الفترة الماضية، وذلك بعدما نجح في الظهور بأداء رائع سواء علي الصعيد المحلي بالليجا وكذلك أوروبيًا في دوري الأبطال، حيث نجح في تسجيل 9 أهداف كاملة خلال 11 مباراة بقميص النادي الأبيض في الليجا، كما سجل 4 أهداف خلال 4 مباريات في البطولة ذات الآذنين.

 

واختتمت الصحيفة، أن الريال يرحب اللاعب بتمديد عقده مع الفريق، خصوصًا بعدما أصبح الأمر أولوية بالنسبة لإدارة ناديه، تزامنًا مع انطلاق المفاوضات بين المسؤولين وعشيرة اللاعب من أجل تمديد عقده لموسمين إضافيين، علمًا بأن عقده الحالي يتمد حتى 2021 المقبل.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. توجيه مهم للحكومة بشأن فواتير المياه وقراءات العدادات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إخلاء سبيل "اليوتيوبرز" أحمد وزينب في واقعة الإساءة لطفلتهما

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ يوم

مفاجأة كبرى.. الكشف عن ممثلي إفريقيا في مونديال الأندية بنظامه الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. لوائح الكاف تنصف الزمالك بعد رفضه لعب السوبر في قطر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول صدام بين محمد صلاح وليفربول بسبب الأولمبياد

منذ حوالي 3 ساعات

النقل تجهز مفاجأة لإنهاء معاناة ركاب السكة الحديد مع تذاكر القطارات

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد قرار "كاف" بإقامة السوبر الإفريقي في قطر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وصية غير متوقعة من شقيقة فيفي عبده قبل وفاتها فجر اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. صدمة جديدة كبرى للأهلي بشأن نجم الفريق

منذ ساعة و نصف

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

منذ يوم

مورينيو يهدي ريال مدريد صفقة مدوية

منذ حوالي 3 ساعات

قناة السويس تزف بشرى للمصريين وتصدم أعداء الوطن

منذ نصف ساعة

توفيق عكاشة يكشف كارثة عن قطر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة سوزان مبارك

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:44 ص

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

عاجل.. أول صدام بين محمد صلاح وليفربول بسبب الأولمبياد

10:09 ص

عاجل.. صدمة جديدة كبرى للأهلي بشأن نجم الفريق

11:59 ص

مفاجأة كبرى.. الكشف عن ممثلي إفريقيا في مونديال الأندية بنظامه الجديد

09:46 ص

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

06:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status