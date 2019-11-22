استعدادات ضخمة لاستقبال النجم العالمي Silentó بالجامعة الأمريكية

تستعد الجامعة الأمريكية، لإقامة حفل غنائي ضخم على مسرحها لطلاب الجامعة وذلك عقب ساعات قليلة من الآن.





وينتظر طلاب الجامعة الحفل بفارغ الصبر وذلك لمقابلة نجم الراب الأمريكي Silentó، الذي يكون نجم الحفل، كما يشاركه أيضا في الحفل الرابر مروان بابلو.





وبدأت الجامعة في الإعلان عن الحفل بنشر بوسترات نجومها عبر "السوشيال ميديا" وكباري القاهرة.





ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضور جماهيري كبير للاستمتاع بأغانيهم التي حققت نجاحا كبيرًا ونسب مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".





نبذة عن Silentó





إسمه الفني سايلنتو (بالإنجليزية: Silentó) وإسمه الحقيقي ريكي لمار هوك (بالإنجليزية Ricky Lamar Hawk) هو مغني راب أمريكي ولد في يوم 22 يناير 1998 في مدينة أتالانتا في ولاية جورجيا في الولايات المتحدة، أشتهر بأغنيته Watch Me (WhipNae Nae) التي إحتلت المراتب الأولى في عدة دول إضافة لإحتلالها المركز الثالث في قائمة بيلبورد هوت 100 الأمريكية.





وتقترب أغنية Watch Me من المليار الثاني مشاهدة عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".





الرابر مروان بابلو من أبناء محافظة الإسكندرية، وله تأثير واضح على جيله والجيل الجديد من الرابرز والموزعين.





حفلات الجامعة الأمريكية





وشهد مسرح الجامعة المريكية حفلات غنائية لكبار نجوم مصر والوطن العربي التي حققت نسب حضور جماهيري ضخم أبرزهم من نجوم مصر عمرو دياب ومحمد حماقي ورامي صبري ورامي جمال وتامر عاشور.



