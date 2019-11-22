القرار الأخير.. شرط نيمار لتمديد عقده مع باريس سان جيرمان

يبذل إدارة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، جهدا كبيرا لتمديد عقد لاعبه البرازيلي نيمار داسيلفا، مهاجم فريق العاصمة الفرنسية.





وكان نيمار قد حاول الرحيل عن باريس والعودة إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، خاصة في ظل رغبته في الفوز من جديد بدوري الأبطال.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن نيمار حدد شرطا وحيدا للبقاء ضمن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، وهو الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وواصلت الصحيفة الفرنسية، أن نيمار لايزال لديه الرغبة في الرحيل عن باريس سان جيرمان من أجل العودة إلى فريقه السابق برشلونة، ولكن في حالة نجاح باريس في الذهاب بعيدا في دوري الأبطال فأنه قد يبقى.