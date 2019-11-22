مفاجأة.. صلاح لن يلعب مع ليفربول في بداية موسم 2020-2021

قد يغيب النجم المصري محمد صلاح عن ليفربول في بداية موسم 2020-21 بعد تأهل منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم في أولمبياد 2020.





- تأهل منتخب مصر الأولمب لأولمبياد طوكيو 2020





حجز الفريق المصري لأقل من 23 عامًا مؤخرًا مكانه في مسابقة كأس الأمم الأفريقية لأقل من 23 عامًا ، وبذلك حصل على التأهل لبطولة الصيف المقبل في طوكيو.





- محمد صلاح ضمن 3 أختيارات أمام منتخب مصر في الأولمبياد





يحق لمصر أن تأخذ ثلاثة لاعبين فوق سن 23 إلى اليابان ، وتشير صحيفة ديلي ميرور إلى أن صلاح هو المفضل لإدراجه في ظل مكانته الحالية في عالم كرة القدم وشكله مع ليفربول.





غاب صلاح عن أحدث اللاعبين الدوليين في مصر وهو يواصل تعافيه من إصابة في الكاحل كان يناضل من أجلها في أفضل جزء من شهرين.





- صلاح يرغب في المشاركة في الأولمبياد

على الرغم من أن جناح تشيلسي السابق من المرجح أن يرغب في اللعب في الأولمبياد ، خاصة بالنظر إلى إخفاقات مصر السابقة في نهائيات كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية ، فإن التزاماته تجاه ليفربول وقضاياه السابقة مع الاتحاد المصري يمكن أن تضيعه.