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مفاجأة.. صلاح لن يلعب مع ليفربول في بداية موسم 2020-2021

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 01:07 م
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محمد صلاح
محمد صلاح
مصطفى صابر
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قد يغيب النجم المصري محمد صلاح عن ليفربول في بداية موسم 2020-21 بعد تأهل منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم في أولمبياد 2020.

- تأهل منتخب مصر الأولمب لأولمبياد طوكيو 2020

حجز الفريق المصري لأقل من 23 عامًا مؤخرًا مكانه في مسابقة كأس الأمم الأفريقية لأقل من 23 عامًا ، وبذلك حصل على التأهل لبطولة الصيف المقبل في طوكيو.

- محمد صلاح ضمن 3 أختيارات أمام منتخب مصر في الأولمبياد

يحق لمصر أن تأخذ ثلاثة لاعبين فوق سن 23 إلى اليابان ، وتشير صحيفة ديلي ميرور إلى أن صلاح هو المفضل لإدراجه في ظل مكانته الحالية في عالم كرة القدم وشكله مع ليفربول.

غاب صلاح عن أحدث اللاعبين الدوليين في مصر وهو يواصل تعافيه من إصابة في الكاحل كان يناضل من أجلها في أفضل جزء من شهرين.

- صلاح يرغب في المشاركة في الأولمبياد
على الرغم من أن جناح تشيلسي السابق من المرجح أن يرغب في اللعب في الأولمبياد ، خاصة بالنظر إلى إخفاقات مصر السابقة في نهائيات كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية ، فإن التزاماته تجاه ليفربول وقضاياه السابقة مع الاتحاد المصري يمكن أن تضيعه.
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