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تحت شعار "تحيا مصر أفريقيا".. إرسال فريق طبي مصري في مجال الرمد إلى دولة إريتريا

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 01:15 م
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بوابة الفجر
منى صموئيل
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أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن فحص وقياس النظر لـ ١٧٥٦ مواطنًا من دولة إريتريا، وذلك منذ وصول فريق طبي مصري متخصص في مجال الرمد إلي دولة إريتريا، يوم الاثنين الماضي، بهدف فحص وقياس النظر لكل من تلاميذ المدارس والبالغين بدولة إريتريا، وذلك تحت شعار تحيا مصر أفريقيا".

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن ذلك يأتي في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وبالتزامن مع مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي من خلال افتتاح مراكز للفيروسات الكبدية بعدد من دول أفريقيا لدعم تلك الدول فى مسح وعلاج مواطنيها من فيروس سي.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف المصرية والمسئول عن مشروعات الصحة بأفريقيا، إلي أن الفريق الطبي المصري بدأ عمله فور وصوله في العيادة الطبية المصرية الموجودة بمدينة "أسمرة" عاصمة أريتريا، موضحًا أنه تم تجهيز العيادة بالتجهيزات الطبية على أعلى مستوى.

وأضاف أنه تم تحويل ٦١٠ حالة إلى العيادة الطبية المصرية بالعاصمة أسمرة، لصرف النظارات الطبية، لافتًا إلى أن الفريق الطبي المصري يستمر في عمله لمدة أسبوع بالعيادة يستهدف خلاله فحص وقياس النظر وتقديم النظارات الطبية لألفي مواطن من تلاميذ المدارس والبالغين بدولة أريتريا.

ولفت جاد إلى أن الفريق الطبي المصري يقوم بجولات على المدارس هناك، وذلك لفحص وقياس النظر لطلبة المدارس، موضحًا أنه يتم تحويل من يكتشف إصابتهم بضعف النظر إلى العيادة المصرية لتأكيد قياس النظر وصرف النظارات الطبية لمن تحتاج حالته.
تحت شعار "تحيا مصر أفريقيا".. إرسال فريق طبي مصري في مجال الرمد إلى دولة إريتريا
تحت شعار "تحيا مصر أفريقيا".. إرسال فريق طبي مصري في مجال الرمد إلى دولة إريتريا
تحت شعار "تحيا مصر أفريقيا".. إرسال فريق طبي مصري في مجال الرمد إلى دولة إريتريا
تحت شعار "تحيا مصر أفريقيا".. إرسال فريق طبي مصري في مجال الرمد إلى دولة إريتريا
تحت شعار "تحيا مصر أفريقيا".. إرسال فريق طبي مصري في مجال الرمد إلى دولة إريتريا
تحت شعار "تحيا مصر أفريقيا".. إرسال فريق طبي مصري في مجال الرمد إلى دولة إريتريا
تحت شعار "تحيا مصر أفريقيا".. إرسال فريق طبي مصري في مجال الرمد إلى دولة إريتريا
تحت شعار "تحيا مصر أفريقيا".. إرسال فريق طبي مصري في مجال الرمد إلى دولة إريتريا
تحت شعار "تحيا مصر أفريقيا".. إرسال فريق طبي مصري في مجال الرمد إلى دولة إريتريا
تحت شعار "تحيا مصر أفريقيا".. إرسال فريق طبي مصري في مجال الرمد إلى دولة إريتريا
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