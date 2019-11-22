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أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 22-11-2019.. وسعر طن الأسمنت يستقر بعد 5 أيام من التراجع

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 01:02 م
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أسعار الأسمنت اليوم
أسعار الأسمنت اليوم
الفجر الاقتصادي
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أسعار الأسمنت اليوم.. وسعر طن الأسمنت يستقر بعد 5 أيام من التراجع

استقرت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة، بعد سلسلة من التراجعات أصابت سعر طن الأسمنت لمدة 5 أيام، وبلغ إجمالي التراجع في أسعار الأسمنت بنحو 20 جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي اليوم الجمعة مع استمرار حالة الركود في سوق مواد البناء،  وتتابع بوابة الفجر أسعار مواد البناء في مصر لحظة بلحظة وبصفة خاصة أسعار الحديد وأسعار الأسمنت:


أخر تحديث في أسعار الأسمنت اليوم الجمعة.. ومتوسط سعر طن الأسمنت لكل مصنع

أسعار الأسمنت المسلح
مسلح العربية للأسمنت سجل سعر 755 جنيهًا للطن
النصر من العربية للأسمنت استقر ليسجل سعر 830 جنيهًا للطن
أسعار أسمنت أسيك  استقر ليسجل سعر 823 جنيهًا للطن
أسعار أسمنت حورس سجل سعر  813 جنيهًا
أسعار أسمنت الصخرة سجل سعر 805 جنيهًا للطن
أسعار أسمنت لافارج سجل سعر 838 جنيهًا للطن
سعر أسمنت أسوان سجل سعر 805 جنيهًا
سعر أسمنت العسكري سجل سعر 800 جنيهًا
سعر أسمنت سيناء سجل سعر 808 جنيهًا
سعر أسمنت حلوان سجل سعر 860 جنيهًا للطن
سعر أسمنت مصر بني سويف استقر السعر ليسجل 820 جنيهًا للطن
سعر أسمنت السويدي سجل سعر 865 جنيهًا للطن
سعر أسمنت المسلة سجل سعر 805 جنيهًا للطن
سعر أسمنت العسكري بني سويف سجل سعر  808 جنيهًا للكن


أسعار الأسمنت الأبيض
سعر سيناء ابيض عادة 2450 جنيهًا للطن
سعر سوبر سيناء 2420 جنيهًا للطن
سعر سوبر رويال 2375 جنيهًا للطن
سعر رويال عادة 2400 جنيهًا للطن
سعر الواحة الأبيض 2400 جنيهًا للطن


أسعار الأسمنت مخلوط

سعر أسمنت النخيل سجل 740 جنيهًا

سعر أسمنت العمران 888 سجل 740 جنيه

سعر أسمنت الواحة سجل 795 جنيها


أسعار الأسمنت المقاوم
سعر أسمنت أسيك سي وتر استقر عند 860 جنيه
سعر أسمنت لافارج قاهر البحار استقر ليسجل 900 جنيه
سعر السويدي المقاوم استقر ليسجل 900 جنيهًا للطن


أسعار مواد البناء اليوم الجمعة
تستمر حالة الإضطراب الغير مسبوقة في سوق مواد البناء، والتى بدأت منذ نهاية الشهر الماضى التى ازادات خلال النص الأول من شهر نوفمبر الجاري، وتشهد أسعار مواد البناء حالة كبيرة من  التذبذب ما بين صعود وهبوط في أسعار الحديد وأسعار الأسمنت، واستقر سعر الحديد وتراجع سعر الأسمنت اليوم.
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