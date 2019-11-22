أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 22-11-2019.. وسعر طن الأسمنت يستقر بعد 5 أيام من التراجع

أسعار الأسمنت اليوم.. وسعر طن الأسمنت يستقر بعد 5 أيام من التراجع





استقرت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة، بعد سلسلة من التراجعات أصابت سعر طن الأسمنت لمدة 5 أيام، وبلغ إجمالي التراجع في أسعار الأسمنت بنحو 20 جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي اليوم الجمعة مع استمرار حالة الركود في سوق مواد البناء ، وتتابع بوابة الفجر أسعار مواد البناء في مصر لحظة بلحظة وبصفة خاصة أسعار الحديد وأسعار الأسمنت:









أخر تحديث في أسعار الأسمنت اليوم الجمعة.. ومتوسط سعر طن الأسمنت لكل مصنع





أسعار الأسمنت المسلح

مسلح العربية للأسمنت سجل سعر 755 جنيهًا للطن

النصر من العربية للأسمنت استقر ليسجل سعر 830 جنيهًا للطن

أسعار أسمنت أسيك استقر ليسجل سعر 823 جنيهًا للطن

أسعار أسمنت حورس سجل سعر 813 جنيهًا

أسعار أسمنت الصخرة سجل سعر 805 جنيهًا للطن

أسعار أسمنت لافارج سجل سعر 838 جنيهًا للطن

سعر أسمنت أسوان سجل سعر 805 جنيهًا

سعر أسمنت العسكري سجل سعر 800 جنيهًا

سعر أسمنت سيناء سجل سعر 808 جنيهًا

سعر أسمنت حلوان سجل سعر 860 جنيهًا للطن

سعر أسمنت مصر بني سويف استقر السعر ليسجل 820 جنيهًا للطن

سعر أسمنت السويدي سجل سعر 865 جنيهًا للطن

سعر أسمنت المسلة سجل سعر 805 جنيهًا للطن

سعر أسمنت العسكري بني سويف سجل سعر 808 جنيهًا للكن









أسعار الأسمنت الأبيض

سعر سيناء ابيض عادة 2450 جنيهًا للطن

سعر سوبر سيناء 2420 جنيهًا للطن

سعر سوبر رويال 2375 جنيهًا للطن

سعر رويال عادة 2400 جنيهًا للطن

سعر الواحة الأبيض 2400 جنيهًا للطن









أسعار الأسمنت مخلوط





سعر أسمنت النخيل سجل 740 جنيهًا





سعر أسمنت العمران 888 سجل 740 جنيه





سعر أسمنت الواحة سجل 795 جنيها









أسعار الأسمنت المقاوم

سعر أسمنت أسيك سي وتر استقر عند 860 جنيه

سعر أسمنت لافارج قاهر البحار استقر ليسجل 900 جنيه

سعر السويدي المقاوم استقر ليسجل 900 جنيهًا للطن









أسعار مواد البناء اليوم الجمعة

تستمر حالة الإضطراب الغير مسبوقة في سوق مواد البناء، والتى بدأت منذ نهاية الشهر الماضى التى ازادات خلال النص الأول من شهر نوفمبر الجاري، وتشهد أسعار مواد البناء حالة كبيرة من التذبذب ما بين صعود وهبوط في أسعار الحديد وأسعار الأسمنت، واستقر سعر الحديد وتراجع سعر الأسمنت اليوم.