القبض على 7 عاطلين لفرضهم الإتاوات والبلطجة ببنها





وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6079 لسنة 2019م جنح قسم ثان بنها.



وأحمد غ ا 50 سنة، عاطل ومقيم دائرة مركز بنها،السابق اتهامه في عدد 6 قضايا (إيصال امانة – تبديد – سلاح بدون ترخيص – مخدرات) وذلك لقيامه بفرض الإتاوة والسيطرة أمام موقف سيارات كفر الجزار،بدون وجه حق، وضبط بحوزته مبلغ مالي 155 جنيها من متحصلات عمله الآثم تحرر عن ذلك المحضر رقم 26853 لسنة 2019م جنح مركز بنها.



وإيهاب ع م سن 39 عاطل ومقيم دائرة مركز بنها السابق اتهامه في قضية مخدرات، وذلك لقيامه بمزاولة مهنة سايس بدون ترخيص والتحصل على مبالغ مالية من قائدى السيارات، بدون وجه حق،حال تواجده امام شارع كلية الحقوق، دائرة مركز بنها، وضبط بحوزته مبلغ مالى 39 جنيها من متحصلات عمله الآثم تحرر عن ذلك المحضر رقم 26851 لسنة 2019م جنح مركز بنها،و محمد ع ح 36سنه، عاطل ومقيم دائرة قسم ثان بنها،وذلك لقيامه بمزاولة مهنة سايس بدون ترخيص والتحصل على مبالغ مالية من قائدى السيارات، بدون وجه حق حال تواجده امام المحكمة الجديدة - المنشية – دائرة قسم اول بنها،وضبط بحوزته مبلغ مالى 30 جنيه من متحصلات عمله الآثم.





وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9387 لسنة 2019م جنح قسم أول بنها





واحمد م ج 36 سنه،عاطل ومقيم دائرة مركز بنها، السابق اتهامه في قضية سرقة متنوعة وذلك لقيامه بمزاولة مهنة سايس بدون ترخيص والتحصل على مبالغ مالية من قائدى السيارات، بدون وجه حق حال تواجده امام شارع كلية الحقوق، دائرة مركز بنها وضبط بحوزته مبلغ مالى 65 جنيها من متحصلات عمله الآثم تحرر عن ذلك المحضر رقم 26852 لسنة 2019م جنح مركز بنها.





إبراهيم م م 52 سنة، عاطل، ومقيم دائرة قسم اول بنها، السابق اتهامه في عدد 8 قضايا، وذلك لقيامه بمزاولة مهنة سايس بدون ترخيص والتحصل على مبالغ مالية من قائدى السيارات، بدون وجه حق، حال تواجده بشارع سعد زغلول – دائرة قسم اول بنها، وضبط بحوزته مبلغ مالى 50 جنيها من متحصلات عمله الآثم.





وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9384 لسنة 2019م جنح قسم أول بنها.



والسيد ع م 36 سنة، عاطل ومقيم مساكن الموالح – دائرة قسم ثان بنها، وذلك لقيامه بمزاولة مهنة سايس بدون ترخيص والتحصل على مبالغ مالية من قائدي السيارات، بدون وجه حق، حال تواجده امام شارع عطا – دائرة قسم أول بنها، وضبط بحوزته مبلغ مالي 25 جنيها من متحصلات عمله الآثم، تحرر عن ذلك المحضر رقم 9388 لسنة 2019م جنح قسم اول بنها.





وأحمد ع ا 32 سنة، عاطل ومقيم دائرة قسم ثان بنها، والسابق اتهامه في عدد 5 قضايا وذلك لقيامه بمزاولة مهنة سايس بدون ترخيص والتحصل على مبالغ مالية من قائدى السيارات، بدون وجه حق، حال تواجده أمام شارع كلية الحقوق – دائرة مركز بنها،وضبط بحوزته مبلغ مالى 55 جنيها من متحصلات عمله الآثم، تحرر عن ذلك المحضر رقم 26854 لسنة 2019م جنح مركز بنها، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.



ألقت مباحث القليوبية، القبض على 7 عاطلين لقيامها بارتكاب أعمال البلطجة وفرض الاتاوات ومزاولة مهنه سايس أمام كليات جامعة بنها دون ترخيص،تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهموتلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد إيهاب مرزوق، مدير مرور القليوبية، بقيام ضباط مباحث المرور بقيادة العقيد عبدالعظيم محمد بشن حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون وممارسى قضايا البلطجة وفرض الإتاوات.وأسفرت الحملة عن ضبط مرزوق م ع 35 سنه، عاطل ومقيم دائرة مركز بنها، السابق اتهامه في قضية اتلاف وذلك لقيامه بفرض الإتاوة والسيطرة أمام موقف سيارات كفر الجزار بدون وجه حق، وضبط بحوزته مبلغ مالي 45 جنيها من متحصلات عمله الآثم.