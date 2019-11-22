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تعرف على تفاصيل إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة 1"

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 01:05 م
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قمر صناعي
قمر صناعي
هدى عبدالرازق
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كشف طارق شامخ، النائب الفني للمصرية للاتصالات سابقًا، تفاصيل اطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة 1"، موضحًا أنه سيتم اطلاق القمر مساء اليوم في الـ 11 مساء، وسيستغرق 5 أيام حتى يصل إلى مداره، ثم ستجرى اختبارات على القمر لمدة من 3 إلى 6 أشهر.

وأشار "شامخ"، خلال حواره ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن "طيبة 1" أول قمر صناعي تمتلكه الدولة المصرية 100% لأغراض الاتصالات، وهو يختلف عن قمر "نايل سات" والذي يستخدم لأغراض البث التلفزيوني.

وأضاف أن "طيبة 1" يغطي كل مصر من أقصى الجنوب للشمال، وبالتالي يمكن توصيل خدمة الإنترنت إلى كل مصر، ومن ثم فهو سيسهم في تحسين الخدمات الحكومية، والبنكية، والتعليم حيث سيصل الإنترنت إلى كل المدارس.
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