Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار البورصة المصرية .. البورصة تتجاهل سعر الفائدة وتخسر 14.2 مليار جنيه هذا أسبوع

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 12:31 م
Advertisements
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements

أخبار البورصة المصرية 


تكبدت البورصة المصرية خلال الأسبوع الجاري خسائر بواقع 14.2 مليار جنيه، حيث كان من المتوقع أن تنتعش البورصة هذا الأسبوع ، وخاصة بعد خفض سعر الفائدة ، ولكن جاء إكتتاب ارامكو  السعودية مخيباً للأمال ، وأنعكس بتأثير سلبي علي أداء السوق المصري ، ووصلت  القيمة السوقية  للبورصة المصرية إلى  مستوى 713.9 مليار جنيه بنسبة راجعت 1.9%،  .

أخبار البورصة الصرية .. تراجع جماعي لكافة المؤشرات 

وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، ، أن مؤشرات البورصة قد تراجعت بشكل جماعي ، حيث تراجع مؤشر «إيجي إكس 30» إلى 14.094 نقطة، بنحو 3.1% ، وسجل مؤشر «إيجي إكس70» انخفاضا بنحو 0.63% مغلقًا الفترة عند 542.75 نقطة، كما سجل مؤشر «s&p» تراجعا بنحو 2.59% مغلقًا الفترة عند 2.072 نقطة ، وانخفض مؤشر «EGX30 capped» بنحو 2.89% مغلقًا عند 16.886 نقطة ، كما سجل مؤشر «إيجي إكس 100» تراجعا بنحو 1.4% مغلقًا عند 1.427 نقطة.


أخبار البورصة المصرية ..8.2 مليار جنيه قيم التداول بالبورصة هذا الأسبوع 

وتراجعت  قيمة التداول بالبورصة المصرية  خلال هذا الأسبوع  حيث حثثت  نحو8.2 مليار جنيه،في حين بلغت كمية التداول 665 مليون ورقة منفذة على 85 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول16.9 مليار جنيه، وكمية تداول 716 مليون ورقة منفذة على86 ألف عملية في الأسبوع السابق عليه.



واستحوذت الأسهم على 34.11 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة في البورصة المصرية، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 65.89% خلال الأسبوع وذلك وفقاً للتقرير الأسبوعي للبورصة .

أخبار البورصة المصرية .. الأجانب يستحوذون علي نسبة 26.7% من إجمالي التعاملات بالبورصة في أسبوع 

وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة  المصرية أيضاً، أن المصريين قد إستحوذو علي نسبة 65.3% من إجمالى التعاملات  بالبورصة على الأسهم المقيدة خلال الأسبوع الماضي، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 26.7% والعرب على 8.1% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 67.5 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 63.2 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

يذكر أن تعاملات المصريين مثلت 67.2 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 23.9 % و سجل العرب 8.9% وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 2047.4 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 718.2 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

مفاجأة.. لوائح الكاف تنصف الزمالك بعد رفضه لعب السوبر في قطر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وصية غير متوقعة من شقيقة فيفي عبده قبل وفاتها فجر اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

النقل تجهز مفاجأة لإنهاء معاناة ركاب السكة الحديد مع تذاكر القطارات

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ يوم

مفاجأة كبرى.. الكشف عن ممثلي إفريقيا في مونديال الأندية بنظامه الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

منذ حوالي 19 ساعة

قناة السويس تزف بشرى للمصريين وتصدم أعداء الوطن

منذ 34 دقيقة

عاجل.. حقيقة وفاة سوزان مبارك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إخلاء سبيل "اليوتيوبرز" أحمد وزينب في واقعة الإساءة لطفلتهما

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. أول صدام بين محمد صلاح وليفربول بسبب الأولمبياد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. توجيه مهم للحكومة بشأن فواتير المياه وقراءات العدادات

منذ حوالي 4 ساعات

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

منذ يوم

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد قرار "كاف" بإقامة السوبر الإفريقي في قطر

منذ حوالي 17 ساعة

مورينيو يهدي ريال مدريد صفقة مدوية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. صدمة جديدة كبرى للأهلي بشأن نجم الفريق

منذ ساعة و نصف

توفيق عكاشة يكشف كارثة عن قطر

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

البورصة تربح 2 مليار جنيه خلال أسبوع الطروحات الحكومية

مشتريات الأجانب تحقق 243.1 مليون جنيه خلال الأسبوع الماضي

3.2 مليون جنيه قيمة تداولات بورصة النيل خلال أسبوع

البورصة تخسر 4.6 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الجاري

مبيعات "الأجانب " بالبورصة تسجل 71.8 مليون جنيه هذا الأسبوع

تراجع قيم التداول بالبورصة الي 10 مليارات جنيه خلال الأسبوع الماضي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:44 ص

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

عاجل.. أول صدام بين محمد صلاح وليفربول بسبب الأولمبياد

10:09 ص

عاجل.. صدمة جديدة كبرى للأهلي بشأن نجم الفريق

11:59 ص

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

06:50 م

مفاجأة كبرى.. الكشف عن ممثلي إفريقيا في مونديال الأندية بنظامه الجديد

09:46 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status