أخبار البورصة المصرية .. البورصة تتجاهل سعر الفائدة وتخسر 14.2 مليار جنيه هذا أسبوع





أخبار البورصة المصرية









تكبدت البورصة المصرية خلال الأسبوع الجاري خسائر بواقع 14.2 مليار جنيه، حيث كان من المتوقع أن تنتعش البورصة هذا الأسبوع ، وخاصة بعد خفض سعر الفائدة ، ولكن جاء إكتتاب ارامكو السعودية مخيباً للأمال ، وأنعكس بتأثير سلبي علي أداء السوق المصري ، ووصلت القيمة السوقية للبورصة المصرية إلى مستوى 713.9 مليار جنيه بنسبة راجعت 1.9%، .





أخبار البورصة الصرية .. تراجع جماعي لكافة المؤشرات





وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، ، أن مؤشرات البورصة قد تراجعت بشكل جماعي ، حيث تراجع مؤشر «إيجي إكس 30» إلى 14.094 نقطة، بنحو 3.1% ، وسجل مؤشر «إيجي إكس70» انخفاضا بنحو 0.63% مغلقًا الفترة عند 542.75 نقطة، كما سجل مؤشر «s&p» تراجعا بنحو 2.59% مغلقًا الفترة عند 2.072 نقطة ، وانخفض مؤشر «EGX30 capped» بنحو 2.89% مغلقًا عند 16.886 نقطة ، كما سجل مؤشر «إيجي إكس 100» تراجعا بنحو 1.4% مغلقًا عند 1.427 نقطة.





أخبار البورصة المصرية ..8.2 مليار جنيه قيم التداول بالبورصة هذا الأسبوع

وتراجعت قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال هذا الأسبوع حيث حثثت نحو8.2 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول 665 مليون ورقة منفذة على 85 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول16.9 مليار جنيه، وكمية تداول 716 مليون ورقة منفذة على86 ألف عملية في الأسبوع السابق عليه.









واستحوذت الأسهم على 34.11 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة في البورصة المصرية، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 65.89% خلال الأسبوع وذلك وفقاً للتقرير الأسبوعي للبورصة .

أخبار البورصة المصرية .. الأجانب يستحوذون علي نسبة 26.7% من إجمالي التعاملات بالبورصة في أسبوع

وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أيضاً، أن المصريين قد إستحوذو علي نسبة 65.3% من إجمالى التعاملات بالبورصة على الأسهم المقيدة خلال الأسبوع الماضي، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 26.7% والعرب على 8.1% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 67.5 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 63.2 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

يذكر أن تعاملات المصريين مثلت 67.2 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 23.9 % و سجل العرب 8.9% وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 2047.4 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 718.2 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.









