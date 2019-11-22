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المطران عطا الله حنا: هناك قرارات أممية بالجملة تتعلق بفلسطين لم ينفذ منها شيء

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 12:53 م
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بوابة الفجر
ماريان ناجى
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قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم، إن مجلس الأمن الدولي أصدر حتى اليوم 87 قرارا وأن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت 673 قرارا ومن مجلس حقوق الإنسان 172 قرارا وكلها لها علاقة بالقضية الفلسطينية وللأسف الشديد لم يطبق منها شيئا حتى اليوم فما فائدة أن تصدر قرارات منددة بالأحتلال ورافضة لممارساته إذا لم تكن هنالك آلية لتطبيق هذه القرارات على الأرض،فشعبنا الفلسطيني لا يحتاج فقط إلى بيانات شجب واستنكار بل يحتاج إلى ما هو أهم من ذلك ايضا وهي مواقف عملية تترجم على الأرض رفضا للأحتلال والقمع الممارس بحقه.

تابع " حنا ": العالم بأسره يرى ما يحدث في فلسطين وخاصة في مدينة القدس كما وما يحدث في قطاع غزة المحاصر ولكن يا للأسف الشديد هنالك من ينطبق عليهم القول " لهم أذان ولا يسمعون ولهم عيون ولا يبصرون ".

وأضاف: نعتقد بأن هذه المؤسسات الأممية إنما تقع على عاتقها مسؤولية أخلاقية وحقوقية وقانونية وأنسانية تجاه شعبنا الفلسطيني ونتمنى أن ينتقل مجلس الأمن وغيره من المؤسسات الأممية من مرحلة اصدار بيانات شاجبة للأحتلال إلى مرحلة اتخاذ قرارات أكثر عملية.

اختتم: نعم المواقف والبيانات مطلوبة ولكن لا يجوز اختزال ردود الفعل على جرائم الإحتلال فقط ببيانات وخطابات لا تغير من الواقع الذي نعيش فيه، إننا نطالب بإصدار قرار يدين تصريح وزير الخارجية الأمريكي الذي شّرع الأستيطان في مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان ونتمنى من المؤسسات الحقوقية في عالمنا بأن تتابع حقيقة ما يحدث في القدس من استهداف يطال الحجر والبشر كما وكافة أبناء شعبنا الفلسطيني، ناهيك عن الاستيطان وسلب الاراضي من الفلسطينيين والاغتيالات والاعتقالات كما وغيرها من الممارسات الظالمة.
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