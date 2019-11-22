ضبط 5502 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة بالجمهورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 5502 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:





1789 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

257 مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير ".

7دراجات نارية مخالفة.

21 مخالفة "موقف عشوائى".

42 مخالفة شروط الترخيص.

45 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.