أسعار الحديد اليوم الجمعة 22-11-2019.. وحديد عز يباع بأكثر من سعر

أسعار الحديد اليوم الجمعة.. وحديد عز يباع بأكثر من سعر





استمرت حالة الهدوء على أسعار الحديد اليوم الجمعة، مع استمرار بيع سعر حديد عز بأسعار أقل من المعلنة من قبل بعض الموزعين من أجل مواجهة حالة الركود قبل الدخول في البيات الشتوي لسوق مواد البناء، ليباع سعر حديد عز بسعر 10450 جنيه، وذلك دون تحمل الموزع أي خسائر نظرًا لأنه قام بالشراء قبل أخر موجتين من الارتفاع فتكدست المخازن لديه ويختلف السعر من مكان إلي أخر، وسبق أن أعلنت مجموعة من المصانع عن رفع أسعار الحديد أمس، بعد أن رفع حديد العز خلال الأسبوع الجاري السعر بنحو 200 جنيه، ليسجل 10600 جنيه، من جانب أخر أعلنت تخفيض مجموعة بشاي للصلب عن سعر تسليم أرض المصنع ليسجل سعر طن الحديد 10300 جنيه شامل ضريبة القيمة المضافة ويباع في الأسواق بنحو 10 ألاف و500 جنيهًا، وينتظر أن يعاود البيع بالسعر المعلن في بداية الشهر وهو 10800 جنيه للطن، وارتفع سعر حديد المصرين بنحو 100 جنيه خلال تعاملات الأسبوع، وارتفع سعر حديد الجارحي بنحو 400 جنيه.





وتستمر حالة الإضطراب التى يمر بها سوق مواد البناء، بضغط من حالة الركود، مع انتظار العملاء تراجع الأسعار ومعاناة المصانع من الخسائر وتكدس المخزون، لذلك اتجه سعر طن الحديد للارتفاع مرة أخري من أجل تعويض الخسائر، وتحفيز العملاء على الشراء قبل حدوث ارتفاع جديد في الأسعار.









سعر حديد عز اليوم الجمعة





يواصل سعر حديد عز الاستقرار وإن كان يباع لدي بعض الموزعين بسعر 10450 جنيه، بالرغم من صعود سعر طن حديد عز خلال الأسبوع الجاري ليسجل 10600 جنيهًا للأطوال، واستقر سعر اللفائف ليسجل 9940 جنيهًا تسليم أرض المصنع.









أسعار الحديد اليوم فى الأسواق





سعر حديد عز اليوم 10600 جنيهًا





سعر حديد المصريين 10100 جنيه للطن









سعر حديد العتال 10 آلاف و100 جنيها للطن









سعر حديد عطية 10 آلاف و100 جنيهًا للطن









سعر حديد بشاي 10 آلاف و500 جنيه للطن









سعر حديد المراكبي 10 آلاف للطن









سعر حديد سرحان 10 آلاف و100 جنيه للطن









سعر حديد المعادي سجل 10 آلاف جنيه للطن









سعر حديد الجارحي اليوم 10 ألاف و 100 جنيه للطن









سعر حديد السويس 10 ألاف و200 جنيه للطن









سعر حديد عنتر 10 ألاف جنيه للطن





سعر حديد مصر ستيل 10 ألاف جنيه للطن









التغير في أسعار الحديد خلال 2019





سيطرت حالة التقلبات على سوق المواد البناء في ظل تعنت المشتري ومحاولة المصانع تحفيز الحركة بالأسواق لتمر أسعار الحديد خلال العام الجاري بحالة من التذبذب الكبير في سعر طن الحديد، نتيجة لتغير السعر أكثر من مرة في الشهر الواحد، حيث تراجع بشكل قوي مطلع العام الجاري، لتتراجع بنحو ألف جنيه خلال شهر أكتوبر الماضى بعد تراجع أسعار البليت بنحو 70 دولار ليسجل متوسط سعر الطن من خام الحديد "البليت" 655 دولار، بجانب تخفيض مجلس الوزارء سعر الغاز لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 7 دولارات، ويضاف على ذلك تراجع أسعار الدولار خلال الفترة الأخيرة، ليعاود الصعود مرة أخر خلال الشهر الجاري مع ارتفاع أسعار البليت لتسجل نحو 700 دولار للطن بجانب ارتفاع سعر الخردة بنحو 100 دولار للطن، وسجلت قيمة الارتفاع منذ بداية الشهر وحتى الأن نحو 800 جنيهًا.