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ضبط تشكيل عصابي بحوزته 5 قطع أسلحة نارية وذخائر بالغربية

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 12:40 م
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التشكيل
التشكيل
هبة عبد الحفيظ
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أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية بالإشتراك مع قطاع الأمن العام حيازة عدد، 4 عاطلين، لهم معلومات جنائية، ومطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضية حريق عمد بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة، ومقيمين بدائرة قسم ثالث المحلة بالغربية، لحيازتهم أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم عدد 5 قطع سلاح نارى عبارة عن، 2 بندقية خرطوش - 3 طبنجات - 11 طلقة مختلفة الأعيرة - 3 سلاح أبيض، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم الأسلحة النارية لإستخدامها فى نشاطهم الإجرامى. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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