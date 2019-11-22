مران الأهلي.. انتظام معلول وفايلر يطمئن على أجايي

فايلر يطمئن على أجاي قبل مران الأهلي

اطمئن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على جاهزية النيجيري جونيور أجايي قبل انطلاق المران المسائي اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان أجايي يعاني من إجهاد خفيف في العضلة الأمامية، وخضع لتدريبات تأهيلية خلال اليومين الماضيين من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة التي تشهد خوض مواجهة الجونة يوم الاثنين المقبل في الدري الممتاز، ثم السفر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر الجاري على استاد رادس في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.





ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة الجونة المقرر لها الاثنين المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.