ندوات ولقاءات لطلاب المدارس للتوعية بخطورة الإدمان بالمنيا



نظمت إدارة الشباب والطلاب بمحافظة المنيا، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان عددا من الندوات واللقاءات مع الشباب والطلاب بهدف التوعية بخطورة الإدمان تعاطي المخدرات وأهمية العلاج المبكر الذي توفره الدولة بالمجان لمن وقع في دائرة الإدمان.



تأتي اللقاءات تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، وضمن الخطة التي أقرها مجلس الوزراء بكافة محافظات الجمهورية لرفع الوعي بقضية الإدمان والتعاطي، لدى كافة الفئات، وخاصة الشباب.

قالت ماريا نعيم مدير عام إدارة الشباب والطلاب بالمحافظة، انه تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لترشيح 100 مدرسة بالمرحلتين (الإعدادية - الثانوية ) لعقد لقاءات مباشرة مع الطلاب في تلك المرحلة العمرية وتوعيتهم بخطورة المخدرات وتم عقد ورشة عمل مع الأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس لتعظيم الفائدة والاستفادة.



أوضح بلال شعبان باحث بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، انه تم وضع خطة منذ بداية العام الدراسي لتصحيح المفاهيم الخاطئة حول ظاهرة تعاطي وإدمان المخدرات لدي طلاب المدارس من خلال التواصل المباشر معهم والرد على استفساراتهم، وتم عرض طرق الوقاية والاكتشاف المبكر للمدمنين والعلاج المجاني الذي توفره الدولة من خلال الاتصال بخدمات الخط الساخن 16023، بالإضافة الى أنه تم توزيع كتيبات على الطلاب تتضمن تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة عن الإدمان والمخدرات والخدمات التي تقدمها الدولة لحماية أبنائه.



وأضاف أن محافظة المنيا، لديها مستشفى لعلاج الإدمان والصحة النفسية بمدينة المنيا الجديدة، وأن مركز التأهيل بقرية العزيمة سيكون المرحلة الثانية للمريض لتأهيله للعودة إلى الحياة الطبيعية وعدم عودته لطريق الإدمان مرة أخرى