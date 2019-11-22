تشريح جثة طفل عقب اتهام والده لمستشفى خاص بوفاته أثناء عملية لوز بالقليوبية





وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



أمر عمرو عوض، رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، بتشريح جثة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، بعرضه على الطب الشرعي وتشريح جثتة لبيان سبب الوفاة ثم التصريح بالدفن، وذلك عقب اتهام والد الطفل لمسؤولي مستشفي خاصة بالتسبب بوفاته عقب إجراء عملية اللوز المجني عليه.وكان قد تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد إسماعيل عبد الله، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، ببلاغ ولي أمر طفل يبلغ من العمر 3 سنوات يتهم فيه إدارة مستشفي خاصة تدعي "د.ا" كائنة بالشارع الجديد بمدينة شبرا الخيمة، بالتسبب بوفاه نجله بسب الإهمال، حيث دخل نجلة للمستشفى لإجراء عملية اللوز وفجأة، خرج إليه الطبيب قائلا، هل نجلك يعاني من أي أمراض فرد قائلا: لا، فأبلغة بوفاته.