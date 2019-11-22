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ضبط 9 قضايا تهريب.. جهود أمن المنافذ في خلال 24 ساعة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 12:24 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وذلك على النحو التالي:

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (9) قضايا تهريب (ملابس أجنبية الصنع – أمتعة شخصية – عقاقير طبية – كبدة جاموسي – هواتف محمولة – بلاستيك – أخشاب – صاج)، بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي قرابة 4 ملايين جنيه.

في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط 1 قضية تهريب مبالغ مالية بالجنيه المصري بإجمالي مبالغ مضبوطة 12 ألف جنيه.

في مجال الأمن العام: ضبط عدد 65 قضية مزاولة مهنة بدون تصريح، محاولة صعود باخرة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفة صيد، مخالفات السائقين، مخالفات مسطح مائى، انتهاء فترة التصريح، عثور على غزل صيد، تزوير، إنتحال شخصية، سلاح أبيض.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد 1586 مخالفة مرورية متنوعة.
في مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة: ضبط 1 قضية تهريب أقراص مخدرة.
في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد 298 حكما قضائيا متنوعا.
في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات": ضبط عدد 4 قضايا متنوعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
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