Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير الأوقاف: المصلحة العامة تتقدم على الخاصة أيا كانت

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 12:21 م
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن المصلحة العامة تتقدم على المصلحة الخاصة أيا كانت، والإسلام معني بالشأن العام، والإصلاح، والبناء، ومن هنا تأتي قيمة الكلمة، وأنه لا يجب أن نتحدث دون علم.

وأشار "جمعة"، خلال خطبة الجمعة بمسجد متبولي بالمرج، إلى أن قول الكلمة دون تفكير كالطلقة، والعاقل من يفكر قبل أن يتكلم، فمأن أراد أن يتحدث في شيىء يكون بالعلم وعقل، منوهًا بأن من أفتى بدون علم فأصاب فعليه وزر، لأنه تجرأ على الفتوى بدون علم.

وشدد وزير الأوقاف، أن يتحدث كل شخص فيما يعلم، حيث تعلى شئون الدول عندما يتحدث كل متخصص في شأنه، فيتحدث الطبيب في الطب، والمهندي في الهندسة، ورجل الدين في الدين.
Advertisements

أخبار تهمك

النقل تجهز مفاجأة لإنهاء معاناة ركاب السكة الحديد مع تذاكر القطارات

منذ حوالي 5 ساعات

مورينيو يهدي ريال مدريد صفقة مدوية

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد قرار "كاف" بإقامة السوبر الإفريقي في قطر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وصية غير متوقعة من شقيقة فيفي عبده قبل وفاتها فجر اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة سوزان مبارك

منذ حوالي 14 ساعة

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

منذ يوم

عاجل.. توجيه مهم للحكومة بشأن فواتير المياه وقراءات العدادات

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. لوائح الكاف تنصف الزمالك بعد رفضه لعب السوبر في قطر

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة كبرى.. الكشف عن ممثلي إفريقيا في مونديال الأندية بنظامه الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

قناة السويس تزف بشرى للمصريين وتصدم أعداء الوطن

منذ 34 دقيقة

عاجل.. أول صدام بين محمد صلاح وليفربول بسبب الأولمبياد

منذ حوالي 3 ساعات

توفيق عكاشة يكشف كارثة عن قطر

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ يوم

عاجل.. إخلاء سبيل "اليوتيوبرز" أحمد وزينب في واقعة الإساءة لطفلتهما

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. صدمة جديدة كبرى للأهلي بشأن نجم الفريق

منذ ساعة و نصف
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:44 ص

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

عاجل.. أول صدام بين محمد صلاح وليفربول بسبب الأولمبياد

10:09 ص

عاجل.. صدمة جديدة كبرى للأهلي بشأن نجم الفريق

11:59 ص

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

06:50 م

مفاجأة كبرى.. الكشف عن ممثلي إفريقيا في مونديال الأندية بنظامه الجديد

09:46 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status