وزير الأوقاف: المصلحة العامة تتقدم على الخاصة أيا كانت



وأشار "جمعة"، خلال خطبة الجمعة بمسجد متبولي بالمرج، إلى أن قول الكلمة دون تفكير كالطلقة، والعاقل من يفكر قبل أن يتكلم، فمأن أراد أن يتحدث في شيىء يكون بالعلم وعقل، منوهًا بأن من أفتى بدون علم فأصاب فعليه وزر، لأنه تجرأ على الفتوى بدون علم.



وشدد وزير الأوقاف، أن يتحدث كل شخص فيما يعلم، حيث تعلى شئون الدول عندما يتحدث كل متخصص في شأنه، فيتحدث الطبيب في الطب، والمهندي في الهندسة، ورجل الدين في الدين.



قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن المصلحة العامة تتقدم على المصلحة الخاصة أيا كانت، والإسلام معني بالشأن العام، والإصلاح، والبناء، ومن هنا تأتي قيمة الكلمة، وأنه لا يجب أن نتحدث دون علم.