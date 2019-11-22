Advertisements
وزير الأوقاف: علم الدولة ليس قطعة قماش كما ترى الجماعات الإرهابية
الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 12:05 م
Advertisements
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الدين الإسلامي قائم على الإصلاح، ورسائل الأنبياء، والعلماء هى رسائل إصلاحية، حيث أن الإسلام قائم على الإيثار وليس الأثرة.
وأشار "جمعة"، خلال خطبة الجمعة بمسجد متبولي بالمرج، إلى أن الحرص على الشأن العام، والمصلحة العامة يعد دليل الوطنية الصادقة، والتدين الصحيح، مستدلا بقول رسول الله "المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف، وخير النَّاس أنفعهم للنَّاس".
ونوه وزير الأوقاف، بأن الدين الإسلامي دين سلام، وليس اعتداء، وعلم دولة هو رايتها، وهناك من ضحوا بأنفسهم لعلم الدولة، ولم ينظروا للعلم على أنه قطعة قماش مثلما ينظر الجماعات الإرهابية.
Advertisements