وزير الأوقاف: علم الدولة ليس قطعة قماش كما ترى الجماعات الإرهابية

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الدين الإسلامي قائم على الإصلاح، ورسائل الأنبياء، والعلماء هى رسائل إصلاحية، حيث أن الإسلام قائم على الإيثار وليس الأثرة.





وأشار "جمعة"، خلال خطبة الجمعة بمسجد متبولي بالمرج، إلى أن الحرص على الشأن العام، والمصلحة العامة يعد دليل الوطنية الصادقة، والتدين الصحيح، مستدلا بقول رسول الله "المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف، وخير النَّاس أنفعهم للنَّاس".



