Advertisements
Advertisements
Advertisements

قاصدًا أحد الفنانين.. رمضان لجمهوره: "عارفين طبعا شاغلين تفكير مين لما ركبنا على الساحة"

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 12:00 م
Advertisements
محمد رمضان
محمد رمضان
نور طلعت
Advertisements
أشعل الفنان محمد رمضان، حفله الذي انتهي في الساعات الأولى من صباح اليوم  ضمن فعاليات "موسم الرياض"، على مسرح معرض السيارات "الجنادرية".

قدم رمضان، فى الحفل عدد كبير من أغانيه وسط عرض مسرحي مبهر، منها :"السلطان"،"ماني"، "زلزال"، "بابا"، "نمبر وان"، "فيرس"، "قلب الأسد"، "الملك".

ثم وجه رمضان كلمة إلى محبيه أعرب فيها عن سعادته بالتواجد معهم، وعن احساسه بالحب النابع منهم، حيث قال لهم :"انتوا الدينامو بتاعي والله، انتوا تقدوا تصنعوا المستحيل، وبقولها ولسة هقولها بحبكم اكتر، ولكل مهنة في مدير، احنا كمان في مهنتنا عندنا مدير، المدير ده اللى هو انتوا، انتوا اللى بتراقبوا وبتخصموا وبترفدوا أى نجم، ثقة في الله نجاح".

وأثناء غنائه قال لجمهوره، الناس بتسألني أنت غنيت ليه؟ مش أنت ممثل بس، فجاوب مؤكدا أن السبب في إتجاهه إلي الغناء هو الجمهور وذلك عندما قدم أغنيه ضمن أحداث  إحدي الإعلانات لصالح إحدي شركات المحمول،ولاقي نجاحا كبيرا وتشجيعا من جمهوره أن يقدم أغاني أخري. 

واستعان بكلمات أغنيته "هتولع"، قائلا رسمنا خطتنا ودخلنا براحة، شغلنا تفكيرهم "وأنتوا عارفين  هما مين طبعا" في إشارة منهم إلي أحد النجوم، وركبنا علي الساحة.

وقال المخرج حسام الحسيني في حوار قام به مؤخرا مع برنامج أرب وود  والذي تعاون مع رمضان في إخراج عدد كبير من الكليبات قائلًا، إن من يتهم الفنان محمد رمضان بالغرور، غير قادر على تحقيق نجاح يشابه النجاح الذي وصل له وجميعهم داخل الوسط الفني، مؤكدا علي أن رمضان، يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في الشارع المصري

جدير بالذكر أن الحفل من إنتاج شركة "روتانا" ومن إشراف وتنظيم شركة "مزيكا" والمنتج محمد جابر وشركة "ميديا سكوب" والمنظم نبيل السويسى بالتعاون مع شركة "روتانا" والحفل من إخراج المخرج المسرحى تامر كرم.

وكان المستشار تركي ال الشيخ قد أعلن أن تذاكر الحفل قد نفذت منذ طرحها بأيام قليله وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث كتب منشورا قال خلاله: "موسم الرياض يواصل تحطيم الأرقام، نفاذ الألف تذكرة اضافية لحفل الأسطورة محمد رمضان، ونظرًا للإقبال الشديد ولاستيعاب جمهور النمبر ون الضخم، تم عمل توسعة اضافية ثانية للمسرح بعدد ٢٠٠٠ تذكرة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيثم شاكر نجوم الفن موسم الرياض مشاهير مزيكا محمد رمضان كريم فهمي فن شادى سرور سينما دراما خبار الفن القبض على الفنان محمد علي الفجر الفني اغاني محمد رمضان اخر اخبار محمد علي أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

عاجل.. إخلاء سبيل "اليوتيوبرز" أحمد وزينب في واقعة الإساءة لطفلتهما

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. لوائح الكاف تنصف الزمالك بعد رفضه لعب السوبر في قطر

منذ حوالي 7 ساعات

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

منذ يوم

مفاجأة كبرى.. الكشف عن ممثلي إفريقيا في مونديال الأندية بنظامه الجديد

منذ ساعتين و 55 دقيقة

النقل تجهز مفاجأة لإنهاء معاناة ركاب السكة الحديد مع تذاكر القطارات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الأهلي

منذ يوم

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد قرار "كاف" بإقامة السوبر الإفريقي في قطر

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ يوم

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

منذ يومين

عاجل.. توجيه مهم للحكومة بشأن فواتير المياه وقراءات العدادات

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. وصية غير متوقعة من شقيقة فيفي عبده قبل وفاتها فجر اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة سوزان مبارك

منذ حوالي 13 ساعة

مورينيو يهدي ريال مدريد صفقة مدوية

منذ ساعتين و 12 دقيقة

توفيق عكاشة يكشف كارثة عن قطر

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. أول صدام بين محمد صلاح وليفربول بسبب الأولمبياد

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

تسريب أغنية محمد رمضان الجديدة "هتولع" (فيديو)

روتانا تتعاقد مع محمد رمضان لإنتاج أعماله الغنائية

"روتانا" تتعاقد مع محمد رمضان 3 سنوات.. وتعد الجمهور المصري بالمزيد من المفاجأت

مفاجأة فريدة من نوعها لجماهير نجم الجيل.. فرقة Gipsy Kings تحتفل بمرور ١٥ عاما على إصدار أول ألبوم لـ تامرحسني

الأرقام بتبدأ من الصفر.. محمد رمضان يوجه رسالة تشجيعية لجمهوره

قبل حفل محمد رمضان بموسم الرياض.. ترك آل شيخ يعلن عن نفاذ ألف تذكرة إضافية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:44 ص

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

عاجل.. أول صدام بين محمد صلاح وليفربول بسبب الأولمبياد

10:09 ص

مفاجأة كبرى.. الكشف عن ممثلي إفريقيا في مونديال الأندية بنظامه الجديد

09:46 ص

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

06:50 م

توفيق عكاشة يكشف كارثة عن قطر

02:21 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status