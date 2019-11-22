قاصدًا أحد الفنانين.. رمضان لجمهوره: "عارفين طبعا شاغلين تفكير مين لما ركبنا على الساحة"

أشعل الفنان محمد رمضان، حفله الذي انتهي في الساعات الأولى من صباح اليوم ضمن فعاليات "موسم الرياض"، على مسرح معرض السيارات "الجنادرية".





قدم رمضان، فى الحفل عدد كبير من أغانيه وسط عرض مسرحي مبهر، منها :"السلطان"،"ماني"، "زلزال"، "بابا"، "نمبر وان"، "فيرس"، "قلب الأسد"، "الملك".





ثم وجه رمضان كلمة إلى محبيه أعرب فيها عن سعادته بالتواجد معهم، وعن احساسه بالحب النابع منهم، حيث قال لهم :"انتوا الدينامو بتاعي والله، انتوا تقدوا تصنعوا المستحيل، وبقولها ولسة هقولها بحبكم اكتر، ولكل مهنة في مدير، احنا كمان في مهنتنا عندنا مدير، المدير ده اللى هو انتوا، انتوا اللى بتراقبوا وبتخصموا وبترفدوا أى نجم، ثقة في الله نجاح".





وأثناء غنائه قال لجمهوره، الناس بتسألني أنت غنيت ليه؟ مش أنت ممثل بس، فجاوب مؤكدا أن السبب في إتجاهه إلي الغناء هو الجمهور وذلك عندما قدم أغنيه ضمن أحداث إحدي الإعلانات لصالح إحدي شركات المحمول،ولاقي نجاحا كبيرا وتشجيعا من جمهوره أن يقدم أغاني أخري.





واستعان بكلمات أغنيته "هتولع"، قائلا رسمنا خطتنا ودخلنا براحة، شغلنا تفكيرهم "وأنتوا عارفين هما مين طبعا" في إشارة منهم إلي أحد النجوم، وركبنا علي الساحة.





وقال المخرج حسام الحسيني في حوار قام به مؤخرا مع برنامج أرب وود والذي تعاون مع رمضان في إخراج عدد كبير من الكليبات قائلًا ، إن من يتهم الفنان محمد رمضان بالغرور، غير قادر على تحقيق نجاح يشابه النجاح الذي وصل له وجميعهم داخل الوسط الفني، مؤكدا علي أن رمضان، يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في الشارع المصري





جدير بالذكر أن الحفل من إنتاج شركة "روتانا" ومن إشراف وتنظيم شركة "مزيكا" والمنتج محمد جابر وشركة "ميديا سكوب" والمنظم نبيل السويسى بالتعاون مع شركة "روتانا" والحفل من إخراج المخرج المسرحى تامر كرم.





وكان المستشار تركي ال الشيخ قد أعلن أن تذاكر الحفل قد نفذت منذ طرحها بأيام قليله وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





حيث كتب منشورا قال خلاله: "موسم الرياض يواصل تحطيم الأرقام، نفاذ الألف تذكرة اضافية لحفل الأسطورة محمد رمضان، ونظرًا للإقبال الشديد ولاستيعاب جمهور النمبر ون الضخم، تم عمل توسعة اضافية ثانية للمسرح بعدد ٢٠٠٠ تذكرة