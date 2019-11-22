ماذا تعرف عن الإمساك؟ | أسباب الإصابة به وطرق العلاج للأطفال والكبار وأثناء الحمل.. ومتي يجب زيارة الطبيب؟

يمكن أن يحدث الإمساك لأسباب عديدة ، مثل عندما يمر البراز عبر القولون ببطء شديد، كلما كان الطعام أبطأ في الجهاز الهضمي، زاد امتصاص الماء للقولون وأصبح البراز أكثر صعوبة، وفي بعض الأحيان، ينتج الإمساك عن انسداد في الأمعاء الغليظة، وفي هذه الحالة، يحتاج الشخص إلى عناية طبية عاجلة، وفي أوقات أخرى، قد يحدث الإمساك نتيجة نقص الألياف أو الماء. سوف نستعرض معكم من خلال هذه المقالة الأسباب الرئيسية للإمساك وكيفية علاجه.

أعراض الإمساك

أعراض الإمساك



أعراض الإمساك الأعراض الرئيسية للإمساك هي: صعوبة في تمرير البراز اجهاد عندما يمر البراز يمر أقل البراز من المعتاد براز متكتل أو جاف أو قاسي أعراض أخرى للإمساك: ألم وتشنج في البطن الشعور بالانتفاخ غثيان فقدان الشهية

مضاعفات الإمساك

مضاعفات الإمساك

مضاعفات الإمساك يمكن أن يكون الإمساك من تلقاء نفسه غير مريح، لكنه عادة لا يهدد الحياة، ومع ذلك، يمكن أن تصبح مشكلة إذا كانت أعراضًا لحالة مرضية أكثر خطورة، مثل سرطان القولون والمستقيم، أو إذا بدأت في التسبب في مزيد من الضرر.

أضرار الإمساك الشديد

أضرار الإمساك

أضرار الإمساك الشديد نزيف المستقيم شق شرجي البواسير العرضية انحشار البراز الاكتئاب طلب المشورة الطبية للإمساك قد يساعد في منع المضاعفات.

أسباب الإمساك

أسباب الإمساك

أسباب الإمساك فيما يلي بعض الأسباب الشائعة للإمساك: 1- نقص الألياف في النظام الغذائي الأشخاص الذين لديهم كمية عالية من الألياف الغذائية هم أقل عرضة للإمساك، وذلك لأن الألياف تعزز حركات الأمعاء العادية ، خاصة عندما يجمعها الشخص مع الترطيب المناسب.



النظام الغذائي

الأطعمة الغنية بالألياف الأطعمة منخفضة الألياف ثمار الأطعمة الغنية بالدهون، مثل الجبن واللحوم والبيض خضروات الأطعمة المصنعة للغاية، مثل الخبز الأبيض كل الحبوب الوجبات السريعة والبطاطس وغيرها من الأطعمة الجاهزة جوز العدس والحمص والبقوليات الأخرى

الخمول البدني

2- الخمول البدني انخفاض مستويات النشاط البدني قد يؤدي أيضًا إلى الإمساك، حيث وجدت بعض الدراسات أن الأشخاص المناسبين جسديًا، بما في ذلك المتسابقون في سباق الماراثون، أقل عرضة للإمساك من الأشخاص الآخرين، على الرغم من أن الأسباب الدقيقة لذلك لا تزال غير واضحة. والأشخاص الذين يمضون عدة أيام أو أسابيع في السرير أو يجلسون على كرسي قد يكونون أكثر عرضة للإمساك.

أدوية تزيد من فرص الإصابة بالإمساك

3- أدوية تزيد من فرص الإصابة بالإمساك هناك بعض الأدوية التي يمكن أن تزيد من خطر الإمساك، وتشمل: أدوية مسكنات الألم الأفيونية: تشمل الكودايين (الموجود مع أسيتامينوفين في تايلينول # 3) ، وكسيكودوني (أوكسيكونتين) ، وهيدرومورفون (ديلاويد) مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات: تشمل أميتريبتيلين (إيلافيل) وإيميبرامين (توفرانيل) بعض مضادات الاختلاج: من الأمثلة على ذلك الفينيتوين (ديلانتين) وكاربامازيبين (تيجريتول) مُحصِرات قنوات الكالسيوم: هذه انخفاض في ضغط الدم ، وأنواع معينة من انخفاض معدل ضربات القلب، وتشمل الديلتيازيم (Cardizem) ونيفيديبين (Procardia). مضادات الحموضة التي تحتوي على الألمنيوم: وتشمل أمفوجل وباسجل مضادات الحموضة التي تحتوي على الكالسيوم: مثل Tums مدرات البول: هذه تزيل السوائل الزائدة من الجسم. وهي تشمل هيدروكلوروثيازيد (هيدروديوريل) وفوروسيميد (لازيكس) مكملات الحديد: يصف الأطباء هذه لعلاج فقر الدم بسبب نقص الحديد

متلازمة القولون العصبي

4- متلازمة القولون العصبي الأشخاص الذين يعانون من صعوبة في الأمعاء الوظيفية ، مثل متلازمة القولون العصبي (IBS) ، لديهم خطر الإمساك أعلى من الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة. قد يعاني الشخص المصاب بمتلازمة القولون العصبي من: وجع بطن الانتفاخ التغييرات في وتيرة أو اتساق البراز مع IBS ، يمكن أن يتقلب الإمساك مع مرور الوقت، وفي حالة عدم وجود الإمساك، قد يكون هناك براز رخو مع الإسهال .

الشيخوخة والإصابة بالإمساك

5- الشيخوخة مع تقدم الأشخاص في العمر، ترتفع فرص الإصابة بالإمساك إلى ما يصل إلى 40 ٪ من كبار السن في المجتمع وحتى 60٪. السبب الدقيق لهذا لا يزال غير واضح، ولكن قد يحدث الإمساك مع التقدم في العمر، حيث يستغرق الطعام وقتًا أطول من خلال الجهاز الهضمي، وكثير من الناس يصبحون أيضًا أقل قدرة على الحركة، مما قد يساهم أيضًا في الإمساك. قد تكون الحالات الطبية والأدوية وتناول كميات قليلة من الألياف أو الماء عوامل أخرى تؤدي إلى الإمساك مع تقدم العمر.

التغييرات في الروتين

6- التغييرات في الروتين عندما يسافر شخص ما، على سبيل المثال، يتغير روتينه المعتاد، وهذا يمكن أن يؤثر على الجهاز الهضمي، وقد أظهرت نتائج بعض الدراسات أن 9 ٪ من الناس يعانون من الإمساك عندما ذهبوا إلى بلد آخر. تناول وجبات الطعام والذهاب إلى السرير واستخدام الحمام في أوقات مختلفة عن المعتاد قد يزيد من خطر الإمساك.

الإفراط في استخدام المسهلات

7- الإفراط في استخدام المسهلات بعض الناس يشعرون بالقلق لأنهم لا يستخدمون الحمام في كثير من الأحيان بما فيه الكفاية، لذلك قد يلجاء البعض لاخذ أدوية مسهلة لمحاولة حل هذه المشكلة، يمكن أن تساعد المسهلات في حركات الأمعاء، لكن الاستخدام المنتظم لبعض المسهلات يسمح للجسم بالتعود على نشاطه. قد يتسبب هذا في استمرار الشخص في تناول أدوية مسهلة عندما لم يعد بحاجة إليها، قد يحتاج الشخص أيضًا إلى جرعات أعلى للحصول على نفس التأثير. وبعبارة أخرى ، يمكن أن تكون المسهلات عادة - وخاصة المسهلات المنشطة. هذا يعني أنه كلما زاد اعتماد الشخص على المسهلات، زاد خطر الإصابة بالإمساك عند التوقف عن استخدامها. الإفراط في استخدام المسهلات يمكن أن يؤدي أيضًا إلى: الجفاف تلف الأعضاء الداخلية للجسم بعض هذه المضاعفات يمكن أن تصبح مهددة للحياة، لهذا السبب، يجب على الناس التحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية قبل البدء في استخدام المسهلات.

عدم استخدام الحمام عند الضرورة

8- عدم استخدام الحمام عند الضرورة إذا تجاهل الشخص الرغبة في الذهاب إلى الحمام، قد تختفي الرغبة تدريجياً حتى لا يشعر بالحاجة إلى الذهاب، ومع ذلك، كلما طال تأخيرها، كلما أصبح البراز أكثر جفافًا وأصعب، وهذا سيزيد من خطر انحشار البراز.

عدم شرب كمية كافية من الماء

9- عدم شرب كمية كافية من الماء شرب كميات كافية من الماء بانتظام يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإمساك. تشتمل السوائل المناسبة مثل عصائر الفاكهة أو الخضار المحلاة بشكل طبيعي والمشوربات الصافية. من المهم أن نلاحظ أن بعض السوائل يمكن أن تزيد من خطر الجفاف وتجعل الإمساك أسوأ بالنسبة لبعض الناس. على سبيل المثال، يجب أن يحد الأشخاص المعرضون للإمساك من تناول المشروبات الغازية التي تحتوي على الكافيين والقهوة والكحول.

مشاكل القولون والمستقيم

10- مشاكل القولون والمستقيم بعض الظروف الصحية التي تؤثر على القولون يمكن أن تعرقل وتقييد مرور البراز، مما يؤدي إلى الإمساك. من أمثلة هذه الشروط: الأورام السرطانية فتق أنسجة ندبة انسدادات تضيق القولون والمستقيم ، وهو تضيق غير طبيعي في القولون أو المستقيم مرض التهاب الأمعاء (IBD)

أسباب أخرى للإصابة بالإمساك

أسباب أخرى للإصابة بالإمساك

أسباب أخرى للإصابة بالإمساك بعض الحالات الطبية الأخرى يمكن أن تسبب أو تساهم في الإمساك وتشمل: الحالات العصبية: التصلب المتعدد ، ومرض الشلل الرعاش ، والسكتة الدماغية ، وإصابات الحبل الشوكي ، والانسداد المزيف المعوي يمكن أن يؤدي إلى الإمساك. الحالات التي تنطوي على وظيفة الهرمونات ، المنحلات بالكهرباء ، أو وظيفة الكلى : وتشمل اليوريمية والسكري وفرط كالسيوم الدم وفرط نشاط الغدة الدرقية . انسداد معوي : يمكن أن يحدث هذا إذا قام الورم بحظر أو ضغط جزء من الجهاز الهضمي. الحالات التي تؤثر على الجهاز الهضمي : يمكن أن يحدث الإمساك مع مرض الاضطرابات الهضمية ، IBD ، والحالات الالتهابية الأخرى. علاج السرطان: العلاج الكيميائي والأدوية لتخفيف الآلام ، يمكن أن يؤدي أيضا إلى الإمساك.

الإمساك لدى الأطفال والرضع

الإمساك لدى الأطفال والرضع

الإمساك لدى الأطفال والرضع يمكن أن يؤثر الإمساك أحيانًا على الأطفال والرضع. الأطفال حديثي الولادة إذا لم يمر حديث الولادة على العقي، وهو أول براز صلب، في غضون 48 ساعة من الولادة، فقد يصاب بمرض هيرشبرونغ. وفي هذه الحالة تفتقد فيها بعض الخلايا العصبية من جزء من الأمعاء الغليظة، حيث إن البراز غير قادر على التحرك إلى الأمام في المنطقة المصابة من القولون، والذي يسبب الإمساك. سيكون بمقدور مقدم الرعاية الصحية عادة اكتشاف هذه الأعراض والتوصية بالجراحة كعلاج، وفي معظم الحالات، تكون التوقعات جيدة للأطفال المولودين مع هذه الحالة. الأطفال الصغار إذا كان الطفل الذي يرضع رضاعة طبيعية يمر أسبوعًا دون إخراج براز، فهذه ليست مشكلة عادة، حيث إن الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية لا يعانون في اغلب الاحيان من الإمساك. ومع ذلك، إذا كان لدى الوالدين أو مقدمي الرعاية مخاوف بشأن حركات الأمعاء لدى الطفل، فيمكنهم طلب المشورة الطبية. حالات يمكن أن يصاب فيها الأطفال بالإمساك: - عندما يبدأ الرضيع في تناول الأعلاف للمرة الأولى وإذا كان الطفل يعاني من الإمساك أثناء تناوله أطعمة مغذية، فقد يستفيد من شرب ماء إضافي بين الأعلاف. - أثناء الفطام إذا كان الرضيع يستهلك مواد صلبة بالفعل، فقد يحتاج إلى المزيد من الألياف والماء في نظامه الغذائي، ويمكن أن تكون الفاكهة خيارا جيدا، ومع ذلك، لا تجبر الأطفال على تناول الطعام إذا كانوا لا يريدون ذلك، لأن هذا يمكن أن يسبب أو يزيد من التوتر. - خلال التدريب على استخدام المرحاض يمكن أن يحدث الإمساك إذا شعر الطفل بالتوتر ، خاصة إذا كانت هناك تغييرات أخرى تحدث ، مثل البدء في الحضانة. إعطاء الطفل الكثير من الوقت لتفريغ أمعائه قد يساعد.

أعراض الإمساك عند الأطفال

أعراض الإمساك عند الأطفال

أعراض الإمساك عند الأطفال: انتفاخ في البطن طاقة منخفضة انخفاض الشهية التهيج

الأمساك خلال الحمل

الأمساك خلال الحمل

الأمساك خلال الحمل وفقا لأحد المصادر، حوالي 40 ٪ من النساء يعانين من الإمساك أثناء الحمل، وهذا يمكن أن ينتج عن: التغيرات الهرمونية التغيرات الجسدية، مثل ضغط الرحم على الأمعاء تغييرات النشاط الغذائي أو البدني العديد من النساء تأخذ مكملات الحديد أثناء الحمل، وهذه يمكن أن يساهم في الإمساك وغيرها من التغييرات في عادات الأمعاء.

العلاج وطرق التعامل مع الإمساك

العلاج وطرق التعامل مع الإمساك

العلاج وطرق التعامل مع الإمساك الإمساك يحل نفسه عادة دون الحاجة إلى علاج الوصفة، في معظم الحالات، ويمكن أن يساعد إجراء تغييرات في نمط الحياة، مثل ممارسة المزيد من التمارين، وتناول المزيد من الألياف، وشرب المزيد من الماء. قد يساعد أيضًا إتاحة الوقت لإخراج البراز، دون إجهاد أو انقطاع، وعدم تجاهل الرغبة في الذهاب إلى الحمام. ويمكن للمسهلات تحسين الأعراض على المدى القصير، ولكن يجب على الناس استخدامها بحذر عند الضرورة فقط، وذلك لأن بعض المسهلات يمكن أن يكون لها آثار ضارة شديدة. وإذا استمر الإمساك، يجب على الناس رؤية الطبيب، حيث إنه قد يحتاجون إلى دواء أقوى، ويمكن للطبيب أيضًا اختبار أي حالات مرضية.

المسهلات

المسهلات بعض المسهلات متاحه دون وصفة طبية، في حين أن البعض الآخر متاح مع وصفة طبية، ويجب أن يفكر الناس فقط في استخدام المسهلات إذا لم يساعد إجراء تغييرات في نمط الحياة، ومن الأفضل مراجعة الطبيب قبل الاستخدام. فيما يلي بعض المسهلات ومنقيات البراز التي قد تساعد في تخفيف الإمساك: المكملات الليفية: تُعرف أيضًا باسم المسهلات التي تشكل الجزء الأكبر، وقد تكون هذه هي الخيار الأكثر أمانًا، ويجب أن يأخذ الناس هذه المكملات مع الكثير من الماء. المنشطات: تعمل على تقلص العضلات في الأمعاء بشكل افضل. مواد التشحيم: تساعد هذه المواد البراز على التحرك بسلاسة خلال القولون، ومن الأمثلة على ذلك الزيوت المعدنية. ملينات البراز: تعمل هذه الملينات على ترطيب البراز.

خيارات العلاج الأخرى إذا لم تعمل المسهلات، فقد يحتاج الطبيب إلى إزالة البراز المتأثر يدويًا أو جراحًا، أو إذا كانت هناك أعراض أخرى، فقد يقترح الطبيب إجراء دراسة لتصوير البطن، مثل فحص الأشعة المقطعية أو التصوير بالرنين المغناطيسي أو الأشعة السينية، لمعرفة ما إذا كان هناك انسداد بسبب عملية مرضية كامنة في القناة الهضمية. إذا كان هناك، فقد يحتاج الشخص إلى أدوية أو وصفات طبية محددة لحلها. اعتمادًا على نتائج الاختبارات واستجابة الشخص للعلاج الطبي أو الجراحي ، فقد يحتاجون أيضًا إلى مزيد من العلاج.

علاجات طبيعية لتخفيف الإمساك

علاجات طبيعية لتخفيف الإمساك

علاجات طبيعية لتخفيف الإمساك يوجد بعض الطرق الطبيعية لتخفيف الإمساك دون استخدام الدواء وتشمل: زيادة كمية الألياف يجب على الأشخاص البالغون أن يتناول من 25 إلى 31 جرامًا من الألياف يوميًا، ويمكن تناول الفواكه والخضروات الطازجة وأيضًا الحبوب المدعمة حيث إنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف. يمكن أن تساعد إضافة عوامل مستهلكة تحتوي على الألياف في وجبات الطعام على تليين البراز وتسهيل مروره. خيار واحد هو رش ملعقة كبيرة من نخالة القمح على حبوب الإفطار أو إضافتها إلى اللبن أو عصير. شرب الماء شرب الماء بإنتظام يساعد في ترطيب الجسم ومنع حدوث الإمساك. ممارسة التمارين الرياضية بانتظام ممارسة التمارين الرياضية تساعد في جعل العمليات الجسدية أكثر انتظامًا، بما في ذلك مرور البراز. وضع روتين احصل على وقت معتاد لزيارة الحمام دون إجبار البراز. تجنب التمسك بالبراز يمكن أن تساعد الاستجابة لحث الجسم على تمرير البراز في منع الإمساك. رفع القدمين يجد بعض الأشخاص أنه من الأسهل تمرير البراز أثناء حركة الأمعاء إذا وضعوا أقدامهم على منصة منخفضة ، مثل خطوة ، مع ركبهم فوق مستوى الورك. العلاجات التكميلية والبديلة تشمل العلاجات الأخرى الممكنة الوخز بالإبر ، والتدليك ، والعلاجات العشبية ، وكى الكى ، والتي تنطوي على تحفيز نقاط الوخز بالإبر مع عشبة القدح. خلصت إحدى الدراسات لعام 2015 إلى أن الوخز بالإبر والعلاجات العشبية قد تساعد ، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة لتأكيد فائدة هذه الطرق. ومع ذلك، فإن استخدام العلاجات العشبية معقد، ويجب على الناس دائمًا التحدث إلى الطبيب قبل تجربة أي شيء جديد، حيث قد يكون له آثار ضارة.

أعراض يجب زيارة الطبيب عند الشعور بها

أعراض يجب زيارة الطبيب عند الشعور بها

أعراض يجب زيارة الطبيب عند الشعور بها الانزعاج الشديد أو تفاقم الأعراض الإمساك الذي يبدأ فجأة دون سبب واضح الإمساك المستمر الذي لم يستجب لتغيرات نمط الحياة دم في البراز أو نزيف من المستقيم ألم مستمر في البطن أو أسفل الظهر صعوبة في تمرير الغازات حمى قيء فقدان الوزن غير متوقع