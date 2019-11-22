الطالع الفلكي الجُمعَة 22/11/2019..الأمَاكِنْ اللائِقَة!

*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الميزان.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العذراء.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 22 نوفمبر - 22 ديسمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 16 نوفمبر - 16 ديسمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الغَفْر من 11 نوفمبر - 23 نوفمبر.





اليوم 13 هاتُور قبطى ، 22 تِشْرين ثَانِ رُومى، 25 رَبيعٍ الأوّل، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -إزّاى واحدة فمركزك تعرّضْ نفسها للبهدلة فمحلات زَىْ دى؟عايزة تتفسّحِى الأماكن اللى تليئلِكْ كتير.(أنور وجدى من فيلم غزل البنات-1949)









*القمر فى الميزان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الشّمس تنتقل للقوس - غربيّاً - تُرُوبِيكال سِيسْتِمْ)

تنتقل بمشيئة الله تَعَالى الشّمس من برج العقرب لتدخل برج القوس فى الخامسة مساءً ، وسوف تبقى فيه لتُغادره للجدى فى السادسة و 19 دقيقة صباح يوم 22 ديسمبر ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟









هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الغربيّة

(الشمس) ----- فى القوس.(تنتقل للجدى فى 22 ديسمبر)

عطارد) ----- فى العقرب.(ينتقل للقوس فى 9 ديسمبر))

الزّهرة) ----- فى العقرب. (تنتقل للقوس فى 1 نوفمبر))

(القمر) ------ فى الميزان.(بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

المرّيخ) ----- فى العقرب.(ينتقل للقوس فى 3 يناير))

(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 17 ديسمبر 2020)

(المُشترى) ---- فى القوس.(ينتقل للجدى فى 2 ديسمبر 2019)









كوكب المُشترى يحكم بُرجيْن القوس و الحُوت ويرمز للوجاهة والمكانة الإجتماعيّة والمراكز الوظيفيّة الراقية كما يرمز للإزدهار والنّماء والترقّى، الإلتفات للواجبات الرّوحيّة الدّينيّة ، خلال تواجد الشمس/الأنا فى بُرج القوس فالفرص مُرتفعة لترقّى وظيفى تحلم به، زيادة فى راتبك الشّهرى، رَوَاج لبضاعتك إن كنت تاجراً ، التحصّل على الدرجات الوظيفيّة أوالعلميّة الرّاقية التى تستلزم ألقاباً لتكسب هذا البريستيج اللامع بين الناس، إنتقالك من ضاحية سكنية مُتواضعة لأخرى راقية ، الزيادة والبركة تحلّ عليك لتتزوّج إن كنت عازباً ويرزقك الله تَعَالى بالذريّة لتحلّ الزيادة فرداً للعائلة الكريمة،بُرج القوس يُشدّد أن تبتعد عن رفقة السّوء أوالأماكن المشبوهة التى لاتليق بمكانتك وأن تُحافظ على نفسك وأسرتك بمنأىً عن الدّهماء والسّوقة حتى إن تكلّفت أموالاً، التضحية بالدراهم لتستقل سيارة أجرة مضمونة أفضل من توريط زوجتك و أطفالك بحافلة مُزدحمة لتكون عُرضة لما لايليق ،إن كُنت مُقصّراً فى أداء فروضك الدّينيّة وواجباتك الإجتماعيّة ، تُعانى التدخين أوالتلفّظ بالبذاءة فحلول الشّمس بالقوس يزيد من إمكانية نجاحك فى الإقلاع عن العادات السيئة والإلتزام بفروضك الدّينيّة ، كما أن الأسفارلأراضٍ بعيدة ولمُدّة طويلة وارد خلال حلول الشمس فى القوس خصوصاً لمواليد القوس والحُوت وأيضاً مواليد الجَوْزَاء ، بمشيئة الله تَعَالى.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: بإمكانك الإبتهاج بمشيئة الله تَعَالى بجلسة عائليّة إحتفالية ، إن وجدت هذا المناخ الإحتفالى فلا تفسده بالجدل والنقاش ، أترك نفسك للفرحة.





برج الثور: عملية جرد شاملة لمكتبتك بالعمل أو المنزل،إنتبه أثناء التنظيف فربما وجدت غرضاً ثمينا كان مفقوداً وفقدت الأمل فى إسترجاعه.





برج الجوزاء: إن شعرت أن علاقة أو صداقة بدأت تأخذ مَنْحىً مُؤذياً لك فتخلّ عنها فوراً وبكل هدوء ولطف ، الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج السّرطان: الأنشطة الإجتماعيّة ولو عن طريق هاتفك النقال تبدو فكرة طيبة ، صِلَة الرَحِمْ تعنى تقديم المُساعدة وليس تبادل العبارات الودية فقط.





برج الأسد: مزاجك سَهْل مُنْبَسِط وهذا يعنى مُساعدتك لأفراد أسرتك بكل رضا وسعادة ، أنت عُرضَة للإبتزاز العاطفى من الأطفال.





برج العذراء: نصيحة بعدم تفويت أى فرصة لمقابلة رسميّة لتعارف بغرض الزواج للعزّاب ، أو تلاشى لسحابة صيف عابرة بين زوجين، بمشيئة الله تَعَالى..





برج الميزان: اليوم مناسب للنزول لمستوى أطفالك أو زوجتك الفكرى ومخاطبة أحلامهم بعيداً عن عالمك الخشن،لا تبخل بمناقشة مع إبتسامة ، وسَخَاء مالى.





برج العقرب: إستعمالك لمهارة تقسيم الوقت يعنى إنهاء أكثر من عمل،على الأقل تأكد من إنهاء جزء من تلك الأعمال بصورة نهائيّة ،مالا يُدرك كله لايُترك كله.





برج القوس: ضع فى ذهنك أنّ الجميع لايتميّزون بالإتزان العقلى وعليك تجنّبْ البعض والإبتعاد عنهم ، هذا يشمل دهماء قد تقابلهم فى الطريق.





برج الجدي: تبدأ المشاكل بسبب زلّة لسان غير مقصود، وفّر على نفسك الصداع واحتفظ بهمومك لنفسك ،إذا كان الكلام من فضّة فالسّكوت من ذهب.





برج الدّلو: الجواب بيبان من عنوانه، عبارة قد تشعر بها عندما يتم تقديم شخص أو مشروع مشكوك فى نزاهته أو جديّته لك، درهم وقاية.



