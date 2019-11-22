كاهن جديد على مذبح كنيسة الملاك ميخائيل بالسواقي بالأقصر

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية منذ قليل، ترأس الأنبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، بمشاركة صاحب النيافة الأنبا مكاريوس توفيق المطران الفخري لإيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي الاحتفالي بالسيامة الكهنوتية للشماس الإنجيلي ماريو ناجي باسم الأب ملاك ناجي، وذلك بكنيسة الملاك ميخائيل بالسواقي بالأقصر.



وشارك في القداس الألهي ومراسم السيامة الآباء الكهنة والرهبان الراهبات من مختلف رعايا الإيبارشية، بالإضافة إلي أسرة المرتسم وعدد كبير من أبناء الرعية ومن مختلف رعايا الإيبارشية.



وفي كلمته أكد الأنبا عمانوئيل سعادته بحضور الأنبا مكاريوس الذي خدم لسنوات طويلة في هذه الرعية كاهنا ورحب به، كما قدم الأنبا مكاريوس كلمة قصيرة أبدي سعادته بوجوده في الرعية ومشاركته في هذه السيامة، كما تكلم نيافته عن رؤساء الملائكة ودورهم في الكنيسة ودور الكهنة المتشابهة لدور رؤساء الملائكة، وبعد انتهاء الاحتفالية قدم الأب ملاك كلمة قدم فيها شكره لنيافة الأنبا عمانوئيل علي تشجيعه له وعلي نصائحه، كما شكر الأنبا مكاريوس علي المشاركة فى الذبيحة الإلهية.



جدير بالذكر أن الأنبا عمانوئيل أكد أن الأب ملاك سوف يخدم في رعية رئيس الملائكة بالسواقي.



وكانت كنيسة سانت فاتيما للكلدان الكاثوليك بمصر الجديدة قد استقبلت الرفات المقدس للقديسة تريزا الطفل يسوع وتتضمن اليوم فقرات للصمت والتأمل، وصلاة المسبحة الوردية، وساعة سجود أمام القربان المقدس، بالإضافة إلى صلاة الذبيحة الإلهية.



كما شارك في صلاة القداس الإلهي كل من المدبر البطريركي للكلدان الكاثوليك في مصر الأب بولس ساتي، والأب فريد كمال الفرنسيسكاني، والأب باتريك الكرملي الرئيس الإقليمي للرهبنة الكرملية في مصر، والأب جاك الكرملي رئيس دير سانت تريزا بشبرا، والأب إيليا الكرملي راعي بازيليك سانت تريزا بشبرا، بالإضافة إلى الأخ مدحت الكرملي، وراهبات الكلمة المتجسدة.