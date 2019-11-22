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ضبط صاحب شركة لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بسوهاج

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:48 ص
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب شركة قطع غيار سيارات لاتجاره في الأسلحة النارية بمحافظة سوهاج.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام صاحب شركة قطع غيار سيارات، 31 سنة، مُقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام، بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص والاتجار فيها متخذًا من دائرة مركز شرطة دار السلام مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بمسكنه وبحوزته عدد، 2 طبنجة - 2 فرد محلي و10 طلقات مختلفة الأعيرة - 6 خزن لأسلحة مختلفة - الأدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية غير المرخصة والاتجار فيها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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