أستاذ هندسة: مصر تتوجه إلى أن يكون معها شريك أجنبي في العمل بالبترول

قال الدكتور ثروت راغب، أستاذ هندسة البترول، إن قطاع البترول في مصر قطاع واعد، حيث زاد الإنتاج من الغاز والبترول، حيث تستهدف مصر أن تكون مركز إقليمي للطاقة.





وأشار "راغب"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن مصر تتوجه إلى أن يكون معها شريك أجنبي في العمل بالقطاع البترولي لتوفير المعدات المستخدمة في الكشف وغيرها من الأمور، وذلك للحصول على دعم مادي، ونقل الخبرة الأجنبية.



