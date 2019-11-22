بعد تبادل النيران.. سقوط عصابة سرقة "الشنط الحريمي" في أكتوبر



وبمواجهته اعترف باشتراكه مع "م. ع" 20 سنة عاطل ومقيم الفيوم له معلومات سرقة، وتم ملاحقته وضبطه من خلال مأموريات بالفيوم.



وبمواجهته اعترف أمام العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر بتكوينه والمتهم المضبوط تشكيل عصابي لسرقة حقائب السيدات بأسلوب الخطف بالدراجة النارية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في القبض على تشكيل عصابي لسرقة حقائب السيدات بمدينة 6 أكتوبر، عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، مفاده أنه أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، اشتبهوا في شابين يجلسان على الرصيف وبجوارهما دراجة نارية بدون لوحات وعليها 4 شنط حريمي، وبالاقتراب لفحصهما قام أحدهما بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش وفرا هاربين.وبملاحقتهما حاول ذلك المتهم إطلاق النار مرة أخرى فقامت القوة بإطلاق عيار ناري أصابه بالفخذ وتمكنوا من ضبطه وتبين أنه يدعى "ه‍. س" 18 سنة، عاطل ومقيم الفيوم وبحوزته فرد خرطوش و4 طلقات وبتفتيش الدراجة النارية والحقائب تبين أنهم خاصين بـ5 سيدات وبها 2300 جنية و3 تليفونات.