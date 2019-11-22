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عذبتها حتى الموت.. حبس سيدة بعد قتلها نجلة زوجها والسبب "بتخرج أسرار البيت"

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:40 ص
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بوابة الفجر
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس سيدة وتدعى شيماء البالغة من العمر 32 عامًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد قتل ابنه زوجها الطفلة "رقي.م" بعد تعذيبها وضربها حتى الموت

وكانت بدأت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة قتل طفلة وتدعى "رقية.م" البالغة ال6 أعوام، والتي لقى مصرعها بعد تعذيبها على أيدي زوجة أبيها البالغة من العمر 32 عامًا، بمنطقة صفط اللبن واصطدام رأسها في الحائط بسبب معاقبتها على فضح أسرار المنزل للجيران، وطلبت النيابة التحريات

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الزوجة تزوجت من والد الطفلة منذ 6 شهور، وكانت الطفلة تفضح أسرار المنزل للجيران وأصدقائها التي تلهو معهم، وقررت الزوجة معاقبة الطفلة وأثناء ضربها وتعذيبها اصطدمت رأسها في الحائط والتي لفظت أنفاسها الأخيرة بسببها، وعلى الفور أخبرت زوجها أن الطفلة اصطدمت بالحائط أثناء لعبها وعلى الفور انتقلت للمستشفى وتبين وجود آثار ضرب وتعذيب بجسدها

وكان تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد شامل عزيز مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بالعثور علي جثة طفلة 6 سنوات داخل شقة سكنية محل سكنها، بنطاق القسم.

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس وحدة مباحث قسم، وبالفحص والمعاينة وسؤال الجيران، قرروا بأن زوجة ابيها من تسببت في قتلها اثناء معاقبتها، واصطدام رأسها في الحائط.

وتمكنت القوات من القبض على زوجة أبيها 32 سنة، وإقتيادها إلى ديوان القسم، وتحرر المحضر اللازم وابلغت النيابة للتحقيق
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