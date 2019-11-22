Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط محصل بشركة مياه الشرب اختلس 180 ألف جنيه بالغربية

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:40 ص
Advertisements
المتهم
المتهم
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط محصل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظة الغربية للاختلاسه 176 ألف جنيه.

وتبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بقيام محصل بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحلة، سبق اتهامه فى إحدى القضايا، باختلاس مبلغ 176،859 جنيها قيمة ما تم تحصيله من عملاء الشركة والإستيلاء عليها لنفسه، وعدم توريدها لخزينة الشركة دون وجه حق، مما يعد إضرار بأموال الشركة بما هو قيمة المبالغ المالية المستولى عليها.

وتأكد ذلك بسؤال أحد مسئولى الشركة، وأمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

مفاجأة.. لوائح الكاف تنصف الزمالك بعد رفضه لعب السوبر في قطر

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ يوم

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

منذ يومين

عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الأهلي

منذ يوم

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد قرار "كاف" بإقامة السوبر الإفريقي في قطر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إخلاء سبيل "اليوتيوبرز" أحمد وزينب في واقعة الإساءة لطفلتهما

منذ حوالي 9 ساعات

مورينيو يهدي ريال مدريد صفقة مدوية

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. وصية غير متوقعة من شقيقة فيفي عبده قبل وفاتها فجر اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

النقل تجهز مفاجأة لإنهاء معاناة ركاب السكة الحديد مع تذاكر القطارات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة سوزان مبارك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

منذ حوالي 17 ساعة

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

منذ يوم

توفيق عكاشة يكشف كارثة عن قطر

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. توجيه مهم للحكومة بشأن فواتير المياه وقراءات العدادات

منذ ساعتين و 5 دقيقة

مفاجأة كبرى.. الكشف عن ممثلي إفريقيا في مونديال الأندية بنظامه الجديد

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. أول صدام بين محمد صلاح وليفربول بسبب الأولمبياد

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

ضبط كاتب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي في سوهاج بتهمة النصب على مأمور ضرائب

الأموال العامة تضبط محصل إيرادات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا

ضبط محصل بشركة مياه قنا يستولي على إيرادات المشتركين

ضبط عاطلين سرقا حافظة توريدات نقود تابعة لـ"مياه سوهاج"

ضبط مسؤول بالمعاهد الأزهرية استولى على 49 ألف جنيه بسوهاج

ضبط محصلين بشركة مياه الشرب بقنا لاختلاسهما المال العام

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:09 ص

عاجل.. أول صدام بين محمد صلاح وليفربول بسبب الأولمبياد

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

09:44 ص

مفاجأة كبرى.. الكشف عن ممثلي إفريقيا في مونديال الأندية بنظامه الجديد

09:46 ص

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

06:50 م

توفيق عكاشة يكشف كارثة عن قطر

02:21 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status