Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على سبب تصدر الفنانة رانيا يوسف لترند "جوجل"

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:37 ص
Advertisements
رانيا يوسف
رانيا يوسف
فايقة محمد
Advertisements
استطاعت بعد الفنانات أن تصدر محركات البحث سواء جوجل أو مواقع التواصل الأخرى مثل "تويتر" وذلك من خلال إطلالتهم بفساتين تجذب الانتباه وتثير الجدل من أجل الظهور بشكل مستمر على الساحة وآخرهم الفنانة رانيا يوسف.
 
وتصدرت رانيا يوسف تريند جوجل بعد ظهورها في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي،  وتداول نشطاء جوجل عدد من الڤيديوهات والصور لرانيا يوسف.
 
وظهرت "رانيا"، في اليوم الأول من فعاليات احتفال المهرجان بفستان أسود طويل بأكمام طويلة مفتوحة من الظهر.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان حتي يوم الجمعة 29 ويتضمن المهرجان أكثر من 150 فيلم من 63 دولة من محتلف دول العالم، وتم اختيار فيلم الافتتاح بفيلم "الإيرلندي".

وفي اليوم الثاني من المهرجان بفستان أسود قصير ذو أكمام طويلة واعتمدت علي المكياچ الجرئ ليتناسب مع إطلالتها واعتمدت أيضا علي تسريحة الشعر المنسدل علي الأكتاف لإظهار جمال الفستان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيثم شاكر نجوم الفن مهرجان القاهرة السينماءي مشاهير مزيكا كريم فهمي فن شادى سرور سينما دراما خبار الفن القبض على الفنان محمد علي الفجر الفني اخر اخبار محمد علي أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

عاجل.. إخلاء سبيل "اليوتيوبرز" أحمد وزينب في واقعة الإساءة لطفلتهما

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الأهلي

منذ يوم

عاجل.. توجيه مهم للحكومة بشأن فواتير المياه وقراءات العدادات

منذ ساعتين و 6 دقيقة

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد قرار "كاف" بإقامة السوبر الإفريقي في قطر

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة كبرى.. الكشف عن ممثلي إفريقيا في مونديال الأندية بنظامه الجديد

منذ ساعتين و 10 دقيقة

النقل تجهز مفاجأة لإنهاء معاناة ركاب السكة الحديد مع تذاكر القطارات

منذ حوالي 4 ساعات

مورينيو يهدي ريال مدريد صفقة مدوية

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

منذ يومين

عاجل.. أول صدام بين محمد صلاح وليفربول بسبب الأولمبياد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وصية غير متوقعة من شقيقة فيفي عبده قبل وفاتها فجر اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. لوائح الكاف تنصف الزمالك بعد رفضه لعب السوبر في قطر

منذ حوالي 7 ساعات

توفيق عكاشة يكشف كارثة عن قطر

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة سوزان مبارك

منذ حوالي 13 ساعة

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ يوم

موضوعات متعلقة

شاهد.. الصورة الجريئة لرانيا يوسف سبب تصدرها ترند تويتر

بإطلالة ساحرة.. آيشواريا راي تخضع لجلسة تصوير تخطف الأنظار

فنانات تحدين الشتاء بإطلالات "فوق الركبة" (صور)

فى عيد ميلادها.. شاهدي أبرز 10 إطلالات لديانا كرازون

رانيا يوسف تتصدر "تويتر" بعد إطلالتها بمهرجان القاهرة السينمائي

"مين أحلى"..شاهد أبرز الـ"كابلز" في مهرجان القاهرة السينمائي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:09 ص

عاجل.. أول صدام بين محمد صلاح وليفربول بسبب الأولمبياد

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

09:44 ص

مفاجأة كبرى.. الكشف عن ممثلي إفريقيا في مونديال الأندية بنظامه الجديد

09:46 ص

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

06:50 م

توفيق عكاشة يكشف كارثة عن قطر

02:21 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status