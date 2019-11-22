تعرف على سبب تصدر الفنانة رانيا يوسف لترند "جوجل"



وتصدرت رانيا يوسف تريند جوجل بعد ظهورها في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، وتداول نشطاء جوجل عدد من الڤيديوهات والصور لرانيا يوسف.



وظهرت "رانيا"، في اليوم الأول من فعاليات احتفال المهرجان بفستان أسود طويل بأكمام طويلة مفتوحة من الظهر.



ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان حتي يوم الجمعة 29 ويتضمن المهرجان أكثر من 150 فيلم من 63 دولة من محتلف دول العالم، وتم اختيار فيلم الافتتاح بفيلم "الإيرلندي".



وفي اليوم الثاني من المهرجان بفستان أسود قصير ذو أكمام طويلة واعتمدت علي المكياچ الجرئ ليتناسب مع إطلالتها واعتمدت أيضا علي تسريحة الشعر المنسدل علي الأكتاف لإظهار جمال الفستان.

استطاعت بعد الفنانات أن تصدر محركات البحث سواء جوجل أو مواقع التواصل الأخرى مثل "تويتر" وذلك من خلال إطلالتهم بفساتين تجذب الانتباه وتثير الجدل من أجل الظهور بشكل مستمر على الساحة وآخرهم الفنانة رانيا يوسف.