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سقوط هارب من 160 حكم قضائي بشبرا الخيمة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:35 ص
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بوابة الفجر
محمد نبيل
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ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على هارب من 160 حكم قضائي بشبرا الخيمة وتم التحفظ على المتهم وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد اسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بقيام ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بحملة لضبط الهاربين من الأحكام الجنائية الواجبة النفاذ.

وأسفرت الحملة بقيادة المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث القسم من ضبط المدعو م م م 46 سنه، بدون عمل ومقيم دائرة القسم، المطلوب التنفيذ عليه فى عدد 160 حكم " 105 حبس، و55 غرامة أخرهم القضية تبديد، حصر رقم 7607 لسنة 2019م، بالحبس شهر، تم التحفظ على المتهم وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.
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