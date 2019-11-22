سقوط هارب من 160 حكم قضائي بشبرا الخيمة

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على هارب من 160 حكم قضائي بشبرا الخيمة وتم التحفظ على المتهم وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.





تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد اسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بقيام ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بحملة لضبط الهاربين من الأحكام الجنائية الواجبة النفاذ.



