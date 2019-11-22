رئيس جامعة عين شمس يشهد حفل تخرج دفعة ٢٠١٩ تجارة عين شمس (صور)

شهد الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس احتفال كلية التجارة جامعة عين شمس بتخريج دفعة عام ٢٠١٩/٢٠١٨.





بحضور ا. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ا. د نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ا. د عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ا. د خالد قدرى عميد كلية التجارة، ا. د محمد عبد الفتاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ا. د هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة جيهان رجب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من أساتذة الكلية، وأولياء الأمور والطلاب.





وفي كلمته أشار ا. د محمود المتيني إلى أن يوم التخرج يوم لا ينسى في حياة اي اسرة، متمنيًا بداية حياة ناجحة ومستقبل باهر للطلاب بعد مشوار طويل في الدراسة، مؤكدا ان جامعة عين شمس تفخر بكل خريجيها، مطالبهم بأن يكونوا خير سفرائها داخل وخارج مصر، كما طالب الطلاب بإكتساب المزيد من المهارات.





وأشار إلى أن كلية التجارة كلية غنية بأبنائها وخريجيها اللذين تولوا العديد من المناصب العليا بالدولة وايضا رجال الاعمال الناجحين.





كما طالب الطلاب بالوقوف وتحية اسرهم واعضاء هيئة التدريس لما لهم من فضل عليهم.





وفي كلمته اعرب الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن سعادته بتواجده في هذا الاحتفال كما اثني علي مستوي خريجي كلية التجارة تلك الكلية المميزة التي تعد من اقدم كليات الجامعة والتي اخرجت لمصر الكثير من القامات التي تولت العديد من المناصب داخل مصر وخارجها الذين ووضعوا بصمة وعلامة واضحة في تاريخ مصر، مؤكدا علي ثقته الكاملة في قدرات الشباب بأفكارهم وطموحهم، مطالبا الطلاب بالبحث عن مستقبلهم في مصر وعدم الالتفات لدعوات الهجرة، مؤكدا ان المستقبل في وطنكم ومصر بحاجة الي هؤلاء الشباب الواعي الواعد لبناء مستقبل افضل لنا جميعا.





ووجه الشكر لاولياء الطلاب علي جهدهم ومساندة أبنائهم طوال سنوات الدراسة حتي تخرجهم.





وأوضح ا. د نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في كلمته، ان كلية التجارة جامعة عين شمس من أكبر الكليات بالجامعة ولديها الكثير من البرامج المتميزة ذات التصنيف الدولي، مضيفا أن الكلية تضم فريق عمل متميز يسلم الراية إلى جيل بعد جيل من أجل إعداد خريج مهيأ لسوق العمل.





وفي كلمته، توجه الدكتور خالد قدري، عميد الكلية بالشكر لادارة الجامعة الحالية برئاسة الأستاذ الدكتور محمود المتيني علي دعم الكامل للكلية، كما وجه سيادته الشكر لعمداء الكلية السابقين الذين لا يتأخرون أبدا عن مد يد العون والمساعدة للإدارة الحالية بخبراتهم، مهنأ الطلاب بتخرجهم، مشيرا إلى أن احتفال اليوم بتخريج نخبة من أبناء كلية التجارة العريقة، مؤكدا أن الكلية شهدت على مدى سبعين عاما تخرج قادة الفكر والتنوير في مصر في مختلف المجالات السياسية، الاقتصادية، العلمية والعملية.





وأوضح أن هذه الدفعة التي نحتفل بتخريجها اليوم قد تسلحوا بسلاح العلم، الخلق وما اكتسبوه على أيدي خيرة الأساتذة الأجلاء.





كما توجه بالشكر والتقدير نيابة عن الطلاب لكل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على ما بذلوه طيلة ٤ سنوات، داعيا الله أن يوفقهم في حياتهم العملية وأن يحققوا ما يصبوا إليه وأن يكونوا على تواصل دائم مع الكلية سواء في مرحلة الدراسات العليا أو مع أساتذة الكلية للنهل من خبراتهم.





شهد الحفل تكريم اسماء اساتذة الكلية الراحلين،ا.د هشام حسبو، ا. د محمد علي لطفي، ا.د. الفيا حسين، ا. د زينب سيف النصر، د. ايمان الجمل، وكذلك تكريم الاساتذة والأساتذة المساعدين الذين تمت ترقيتهم بعام ٢٠١٩، الى جانب تكريم فريق CFA الحاصل علي المركز الأول على جميع الجامعات المصرية للعام الثانى على التوالى بمسابقة المحللين الماليين المعتمدين وتمثيل مصر فى سويسرا بمدينة زيوريخ تحت اشراف ا. د هيام وهبة استاذ التمويل ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.



