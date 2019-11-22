"الداخلية" تواصل حملاتها من ضبط 292 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:





فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط عدد 239 قطعة سلاح نارى، بحوزة 211 متهم، وذلك على النحو التالى:

35 بندقية آلية.

بندقية رصاص.

48 بندقية خرطوش.

15 طبنجة.

140 فرد محلى.

552 طلقة مختلفة الأعيرة.

30 خزينة متنوعة.

253 قطعة سلاح أبيض.

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 84325 حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

364 حكم جناية.

24006 حكم حبس جزئى.

4891 حكم حبس مستأنف.

44575 حكم غرامة.

10489 حكم مخالفة.





فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 292 قضية مخدرات بحوزة 304 متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت 24،970 كيلو جرام

كمية من مخدر الحشيش وزنت 15،385 كيلو جرام

كمية من مخدر الهيروين وزنت 2،662 كيلو جرام

كمية من مخدر الأفيون وزنت 306 جرام

كمية من مخدر الشابو وزنت 130 جرام

كمية من مخدر الأستروكس وزنت 9،155 كيلو جرام

كمية من مخدر الفودو وزنت 205 جرام

عدد 9164 قرص مخدر.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط 2 تشكيل عصابى، ضما 5 متهمين، إرتكبوا 16 حادث متنوع.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين: ضبط 74 متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 30 متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة سيارة – 12 دراجة نارية مُبلغ بسرقتهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 285 دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 28021 مخالفة مرورية.

فى مجال فحص السائقين: فحص 153 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 10 منهم.



