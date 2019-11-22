مرجان يطمئن على التسجيل فى العمومية العادية للأهلي

حرص العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، على التواجد في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، داخل مقر النادي للإطمئنان على سير عمل الجمعية العمومية للنادي.



وافتتح موعد تسجيل أسماء الجمعية العمومية، في التاسعة من صباح اليوم وتمت بسهولة ويسر، على أن يتم إيقاف التسجيل مع بدء شعائر صلاة الجمعة، ومعاودة العمل بعد نهايتها.



وبدأ أعضاء النادى بالتوقيع بكشوف الجمعية العمومية التسجيل فى التاسعة صباحًا وتستمر حتى السابعة مساءً.





ووجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الدعوة إلى الأعضاء، لحضور الجمعية العمومية، ومناقشة جدول الاعمال، وما تم التوصل إليه خلال العام المالي الماضي.



وجاء جدول أعمال الجمعية العمومية للنادي الأهلي على النحو التالي:



1- التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة مفوضا في سلطات الجمعية العمومية بتاريخ 10/12/2018.







2- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية من 1/7/2018 حتى 30/6/2019 وبرنامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.







3- اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية للفترة من 1/7/2018 وحتى 30/6/2019 ومشروع الموازنة المقترح للعام المالي المقبل.







4- تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافاته.







5- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافئات المدير التنفيذي والمدير المالي.







6- النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء في الموعد القانوني.







7- إحاطة الجمعية العمومية علما بشأن عقود حقوق الرعاية بداية من تاريخ مباشرة مجلس الإدارة لاختصاصاته حتى تاريخه وما اتخذ بشأنها لاختصاصاته حتى تاريخه وما اتخذ بشأنها من إجراءات إدارية وقانونية.







8- النظر في التوصيات الخاصة بالشئون القانونية وفقا لما تقره اللائحة.







9- المذكرة المقدمة من الإدارة المالية بشن زيادة قيمة الاشتراك السنوي وغيرها من الرسوم والمبالغ التي تحصل من السادة الأعضاء العاملين بنسبة 15% سنويا.







10- المذكرة المقدمة من الإدارة المالية بشأن زيادة قيمة رسم الالتحاق للعضوية الجديدة للمقر الرئيسي وفرع الشيخ زايد والتجمع الخامس.







11- المذكرة المقدمة من الإدارة المالية بشأن تحديد عدد العضويات الجديدة المقرر قبولها للمقر الرئيسي وفرع الشيخ زايد والتجمع الخامس.







12- انشاء فروع جديدة للنادي.







13- ما يستجد من أعمال







الاجتماع الأول:



يبدأ الاجتماع الأول يوم الجمعة 22 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة صباحا بالتوقيع في الكشوف وحتى الساعة السابعة مساءً ويكون الاجتماع صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية وفي حال اكتمال النصاب القانوني يتم مناقشة جدول الأعمال وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل عقد اجتماع الجمعية العمومية إلى اجتماع آخر.







الاجتماع الآخر:



يبدأ الاجتماع الأول يوم السبت 23 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة صباحا بالتوقيع في الكشوف وحتى الساعة السابعة مساءً ويكون الاجتماع صحيحا بحضور 10% أو بحضور 5000 عضو أيهما أقل من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية على أن يتم الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال في حال اكتمال النصاب القانوني الساعة السابعة مساء مباشرة بصالة النادي..

