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سقوط زعيم عصابة تخصصت في سرقة السيارات بالغربية

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:23 ص
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على تاجر سيارات وآخرين لتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالسيارات.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمرور بالاشتراك مع قطاع الأمن العام قيام (تاجر سيارات، س 40، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) بالاشتراك مع آخرين (جار تحديدهم) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالسيارات المُبلغ بسرقتها، مجهولة المصدر "مهربة جمركيًا" نتاج حوادث مرورية، عقب القيام بكشط واستبدال أرقام الشاسيهات والمواتير الخاصة بها وقيامه بإخفاء تلك السيارات بجراج مسكنه، تمهيدًا لإعادة ترخيصها بوحدات المرور أو تقطيعها والتصرف فيها بالبيع.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور بالاشتراك مع قطاع الأمن العام وإدارتي البحث الجنائي بالإدارة العامة للمرور ومديرية أمن الغربية وأمكن ضبطه، وبتفتيش مسكنه والجراج الملحق به أمكن ضبط الآتي:

سيارة ملاكى مجهولة المصدر بفحصها فنيًا تبين وجود تلاعب ببصمة الشاسيه الخاص بها.
جزء من سيارة ملاكى عبارة عن موتور.
عدد 31 نموذج خال من البيانات ممهورين بخاتم شعار الجمهورية.

وبمواجهة المتهم المذكور بما توصلت إليه التحريات وأسفر عنه الضبط اعترف باشتراكه مع آخرين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في النشاط الإجرامي السابق الإشارة إليه، وتم بإرشاد المتهم ضبط باقي أجزاء السيارة الثانية وهو عبارة عن (نصفي سيارة منتهية الترخيص).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد وضبط باقي عناصر التشكيل الإجرامي.
سقوط زعيم عصابة تخصصت في سرقة السيارات بالغربية
سقوط زعيم عصابة تخصصت في سرقة السيارات بالغربية
سقوط زعيم عصابة تخصصت في سرقة السيارات بالغربية
سقوط زعيم عصابة تخصصت في سرقة السيارات بالغربية
سقوط زعيم عصابة تخصصت في سرقة السيارات بالغربية
سقوط زعيم عصابة تخصصت في سرقة السيارات بالغربية
سقوط زعيم عصابة تخصصت في سرقة السيارات بالغربية
سقوط زعيم عصابة تخصصت في سرقة السيارات بالغربية
سقوط زعيم عصابة تخصصت في سرقة السيارات بالغربية
سقوط زعيم عصابة تخصصت في سرقة السيارات بالغربية
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