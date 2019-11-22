Advertisements
Advertisements
Advertisements

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:21 ص
Advertisements
العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
Advertisements
ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الجمعة 22/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || سوريا الديمقراطية تتهم تركيا بارتكاب جرائم حرب في كوباني

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة
وجهت قوات سوريا الديمقراطية، اتهاما لتركيا، بارتكاب جرائم حرب في كوباني شمال سوريا.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || توافد أعدادًا كبيرة من المتظاهرين العراقيين علي "التحرير"


أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة
أفاد شهود عيان، اليوم الجمعة، عن توافد أعدادا كبيرة من المتظاهرين العراقيين علي ساحات التحرير والخلاني و9 محافظات؛ تأكيد المطالب بحل الحكومة والبرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || الجيش الأمريكي يرسل سفن حربية إلى بحر الصين

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة
صرح الجيش الأمريكي، أن سفن حربية تابعة للبحرية الأمريكية أبحرت مرتين بالقرب من الجزر، التي تحتلها الصين، ببحر الصين الجنوبي في الأيام القليلة الماضية، حيث يأتى ذلك في وقت يتصاعد فيه التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كوباني سوريا الديمقراطية ساحات التحرير جرائم حرب الجيش الأمريكي 9 محافظات

أخبار تهمك

عاجل.. أول صدام بين محمد صلاح وليفربول بسبب الأولمبياد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إخلاء سبيل "اليوتيوبرز" أحمد وزينب في واقعة الإساءة لطفلتهما

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وصية غير متوقعة من شقيقة فيفي عبده قبل وفاتها فجر اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

منذ يومين

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ يوم

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد قرار "كاف" بإقامة السوبر الإفريقي في قطر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الأهلي

منذ يوم

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

منذ يوم

مورينيو يهدي ريال مدريد صفقة مدوية

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. توجيه مهم للحكومة بشأن فواتير المياه وقراءات العدادات

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

منذ حوالي 17 ساعة

النقل تجهز مفاجأة لإنهاء معاناة ركاب السكة الحديد مع تذاكر القطارات

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. لوائح الكاف تنصف الزمالك بعد رفضه لعب السوبر في قطر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة سوزان مبارك

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة كبرى.. الكشف عن ممثلي إفريقيا في مونديال الأندية بنظامه الجديد

منذ ساعتين و 11 دقيقة

توفيق عكاشة يكشف كارثة عن قطر

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:09 ص

عاجل.. أول صدام بين محمد صلاح وليفربول بسبب الأولمبياد

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

09:44 ص

مفاجأة كبرى.. الكشف عن ممثلي إفريقيا في مونديال الأندية بنظامه الجديد

09:46 ص

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

06:50 م

توفيق عكاشة يكشف كارثة عن قطر

02:21 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status