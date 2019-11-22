أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الجمعة 22/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.



أخبار عاجلة الآن || سوريا الديمقراطية تتهم تركيا بارتكاب جرائم حرب في كوباني



وجهت قوات سوريا الديمقراطية، اتهاما لتركيا، بارتكاب جرائم حرب في كوباني شمال سوريا.

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آخر الأخبار العاجلة في العالم || توافد أعدادًا كبيرة من المتظاهرين العراقيين علي "التحرير"





أفاد شهود عيان، اليوم الجمعة، عن توافد أعدادا كبيرة من المتظاهرين العراقيين علي ساحات التحرير والخلاني و9 محافظات؛ تأكيد المطالب بحل الحكومة والبرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

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أخبار عالمية عاجلة اليوم || الجيش الأمريكي يرسل سفن حربية إلى بحر الصين

