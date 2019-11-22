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وقف برنامج "شيريان خير" لـ عبدالله رشدي على قناة "المحور"

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:14 ص
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عبدالله رشدي
عبدالله رشدي
الفجر الفني
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أعلنت فضائية المحور برأساة الدكتور حسن راتب، وقف برنامج "شيريان الخير"، الذي كان يقوم بتقديمه الدكتور عبدالله رشدي.

وقالت القناة، فى بيان لها، إن البرنامج إعلاني بالأساس ويخص إحدى الشركات.

وأكدت القناة التزامها التام بالمبادئ التى تأسست عليها قبل 19 عاما، وعلى رأسها عدم المساس بقيم المجتمع ونشر الفهم الصحيح للرسالات السماوية مع إعلاء المصلحة الوطنية وقيم التآخي والمحبة.

وأثار عبدالله رشدي الجدل لفترة طويلة بسبب آرائه المتطرفة خصوصا ضد الأقباط.

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