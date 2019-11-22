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أسطورة برشلونة يحدد خليفة فالفيردي

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:12 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تحدث أسطورة الكرة البرازيلية ريفالدو لاعب برشلونة السابق، عن المدرب المفضل لخلافة إرنستو فالفيردي في تدريب الفريق الكاتالوني بالموسم المقبل.

 

ويرى ريفالدو، أن المدير الفني الحالي لريفر بليت الأرجنتيني مارسيلو جاياردو هو مدرب رائع ومناسب جدًا لتدريب البارسا، بعدما ارتبط اسمه بقوة لتدريب العملاق الكاتالوني.

 

وقال ريفالدو في تصريحاته التي نقلتها صحيفة ‘‘سبورت‘‘ الإسبانية:"بالطبع أعتقد أن جاياردو يمكنه تدريب برشلونة، إنه مستعد لهذه المهمة".

 

وتابع نجم البارسا:" جاياردو عمله في ريفر بليت رائعًا، لقد فاز ببطولة ليبرتادوريس العام الماضي، وهو مستعدًا الآن للذهاب إلى أوروبا وقيادة فريق كبير بحجم برشلونة".

 

ومن المقرر أن يلعب ريفر بليت الأرجنتيني ضد فلامنجو البرازيلي يوم السبت المقبل في نهائي كأس ليبرتادوريس.

 

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