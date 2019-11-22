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قبل وقوع كارثة.. العثور على طفل رضيع أسفل سيارة في طنطا

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:15 ص
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بوابة الفجر
نجلاء البسيوني
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عثر الأهالي بمدينة طنطا في محافظة الغربية اليوم الجمعة، على طفل حديث الولادة أسفل إحدى السيارات أمام حديقة الطفل وتم إخطار شرطة النجدة بالواقعة.

وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة بعثور أحد أهالي شارع السخاء بجوار مستشفى أبو فرحة أمام حديقة الطفل بمدينة طنطا على طفل حديث الولادة ملفوفا بقطعة قماش أسفل إحدى السيارات.

وتم نقل الطفل لمستشفى المنشاوي العام لتوقيع الكشف الطبي والتنسيق مع مديرية التضامن لإيداعه إحدى دور الرعاية.
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