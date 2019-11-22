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البورصات الأوربية ترتفع في مستهل التعاملات اليوم الجمعة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:08 ص
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بورصة باريس
بورصة باريس
وكالات
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استهلت البورصات الأوربية تعاملات اليوم الجمعة، ليصعد مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.6 بالمائة ليسجل 404.5 نقطة.

وارتفع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.8 بالمائة ليسجل 7300.2 نقطة.

وصعد مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 13208.7 نقطة.

وقفز مؤشر "كاك" الفرنسي  بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 5910.5 نقطة.

وارتفع اليورو مقابل العملة الأمريكية بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 1.1070 دولار.
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الكلمات المفتاحية

مؤشر كاك مؤشر فوتسي مؤشر داكس البورصات الاوربية

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