Advertisements
Advertisements
Advertisements

الرئيس الاقليمى يهنأ مصر بفوزها ببطاقتين للفوربول للألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص بالسويد 2021

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:01 ص
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

عبر المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى للاولمبياد الخاص الدولى عن سعادته البالغه بنجاح مصر فى تنظيم الكأس الاقليمى الأول للفولوربول التصفيات المؤهلة للالعاب العالمية الشتوية بالسويد 2021 بمشاركة 11 فريقا مثلوا 6 دول ، ومبعث سعادته على أنها رياضة جديدة تدخل المنطقة لأول مرة ، وكان اللجنه الفنية للرئاسة الاقليمية عندما وجدت أن عالمية السويد لا يوجد بها هوكى ارضى وهى الرياضة التى يشارك فيها عادة دول المنطقة ، وهى الرياضة الجماعية الوحيد ، كان التفكير السريع بادخل رياضة الفلور بول ، وبالفعل اقامت الرئاسة الاقليميى  منذ شهرين بالقاهرة ومن خلال رئيس اللجنه الفنية بالاتحاد الدولى لرياضة الفلوربول دورة تدريبية شارك فيها 11 دولة ن مما يعنى أن هذه الدول ستقوم بادخال تلك الرياضة ضمن الرياضات الشتوية ، وجاءت تصفيات القاهرة لاختيار الاماكن الست التى تمثل المنطقة من بين 45 فريقا سوف يشاركون فى تلك الرياضة من بين الرياضات السبع التى سوف تشهدها العاب السويد .


وحرص الرئيس الاقليمى على تهنئة الدول العربية الاربع التى فازت ببطاقة التأهل مصر والمغرب والامارات والسعودية  لفوزهم ببطاقات التأهل فى رياضة الفلوربول.


ويضيف الرئيس الاقليمى وتم دعوة برامج المنطقة للاشتراك فى تلك الكأس حيث أن حصة المنطقة بطاقتين للذكور ومثلهم للاناث وبطاقتين  موحد اى الفريق الذى يضم لاعبين من ذوى الاعاقة الفكرية واقرانهم لهم من غير المعاقين ، واقيمت التصفيات  على ثلاثة ايام تحت رعاية الدكتوره غادة والى وزير التضامن الاجتماعى ، وفازت كلا من مصر والمغرب ببطاقتين  والامارات  ببطاقة والسعودية ببطاقة ، ولم يحالف الحظ فرق الاردن والكويت ، ولكن المهم أن هناك رياضة جماعية جديدة اضيفت للرياضات الجماعية الشتوية الخاص بالاولمبياد الخاص مما يعنى بأننا سوف نلاحظ من زيادة اعداد اللاعبين بالمنطقة ، حيث نسعى الى الوصول بهم الى ربع مليون لاعب ولاعبة بانتهاء عام 2020 .


فيما حرص المهندس هانى محمود وزير الاتصالات والتنمية الادارية السابق رئيس الاولمبياد الخاص المصرى على تكريم وفود الدول العربية التى شاركت فى أول كأس اقليمى فى حفل الختام الذى اقيم بفندق اقامتهم ، وقام بتهنئه الدول التى حصلت على بطاقات التأهل ، وشد على يد الكويت والاردن اللتان لم يحالفهما الحظ للفوز بأى بطاقة ، مشيدا بالمستوى الفنى الذى ظهرت عليه الفرق رغم أنها أول مرة تمارس هذه الرياضة ، ومؤكدا بحرص الاولمبياد الخاص المصرى على الاستعداد الجديد للمشاركة فى عالمية السويد 2021 حيث ستشارك مصر بفريقين للفلوربول بالاضافة الى الجرى على الجليد .

Advertisements

أخبار تهمك

مفاجأة كبرى.. الكشف عن ممثلي إفريقيا في مونديال الأندية بنظامه الجديد

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. أول صدام بين محمد صلاح وليفربول بسبب الأولمبياد

منذ أقل من ساعتين

النقل تجهز مفاجأة لإنهاء معاناة ركاب السكة الحديد مع تذاكر القطارات

منذ حوالي 4 ساعات

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

منذ يوم

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ يوم

مفاجأة.. لوائح الكاف تنصف الزمالك بعد رفضه لعب السوبر في قطر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إخلاء سبيل "اليوتيوبرز" أحمد وزينب في واقعة الإساءة لطفلتهما

منذ حوالي 9 ساعات

مورينيو يهدي ريال مدريد صفقة مدوية

منذ ساعة و نصف

عاجل.. حقيقة وفاة سوزان مبارك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وصية غير متوقعة من شقيقة فيفي عبده قبل وفاتها فجر اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد قرار "كاف" بإقامة السوبر الإفريقي في قطر

منذ حوالي 15 ساعة

توفيق عكاشة يكشف كارثة عن قطر

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الأهلي

منذ يوم

عاجل.. توجيه مهم للحكومة بشأن فواتير المياه وقراءات العدادات

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

منذ يومين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:09 ص

عاجل.. أول صدام بين محمد صلاح وليفربول بسبب الأولمبياد

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

09:44 ص

مفاجأة كبرى.. الكشف عن ممثلي إفريقيا في مونديال الأندية بنظامه الجديد

09:46 ص

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

06:50 م

توفيق عكاشة يكشف كارثة عن قطر

02:21 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status