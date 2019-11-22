الرئيس الاقليمى يهنأ مصر بفوزها ببطاقتين للفوربول للألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص بالسويد 2021

عبر المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى للاولمبياد الخاص الدولى عن سعادته البالغه بنجاح مصر فى تنظيم الكأس الاقليمى الأول للفولوربول التصفيات المؤهلة للالعاب العالمية الشتوية بالسويد 2021 بمشاركة 11 فريقا مثلوا 6 دول ، ومبعث سعادته على أنها رياضة جديدة تدخل المنطقة لأول مرة ، وكان اللجنه الفنية للرئاسة الاقليمية عندما وجدت أن عالمية السويد لا يوجد بها هوكى ارضى وهى الرياضة التى يشارك فيها عادة دول المنطقة ، وهى الرياضة الجماعية الوحيد ، كان التفكير السريع بادخل رياضة الفلور بول ، وبالفعل اقامت الرئاسة الاقليميى منذ شهرين بالقاهرة ومن خلال رئيس اللجنه الفنية بالاتحاد الدولى لرياضة الفلوربول دورة تدريبية شارك فيها 11 دولة ن مما يعنى أن هذه الدول ستقوم بادخال تلك الرياضة ضمن الرياضات الشتوية ، وجاءت تصفيات القاهرة لاختيار الاماكن الست التى تمثل المنطقة من بين 45 فريقا سوف يشاركون فى تلك الرياضة من بين الرياضات السبع التى سوف تشهدها العاب السويد .





وحرص الرئيس الاقليمى على تهنئة الدول العربية الاربع التى فازت ببطاقة التأهل مصر والمغرب والامارات والسعودية لفوزهم ببطاقات التأهل فى رياضة الفلوربول.





ويضيف الرئيس الاقليمى وتم دعوة برامج المنطقة للاشتراك فى تلك الكأس حيث أن حصة المنطقة بطاقتين للذكور ومثلهم للاناث وبطاقتين موحد اى الفريق الذى يضم لاعبين من ذوى الاعاقة الفكرية واقرانهم لهم من غير المعاقين ، واقيمت التصفيات على ثلاثة ايام تحت رعاية الدكتوره غادة والى وزير التضامن الاجتماعى ، وفازت كلا من مصر والمغرب ببطاقتين والامارات ببطاقة والسعودية ببطاقة ، ولم يحالف الحظ فرق الاردن والكويت ، ولكن المهم أن هناك رياضة جماعية جديدة اضيفت للرياضات الجماعية الشتوية الخاص بالاولمبياد الخاص مما يعنى بأننا سوف نلاحظ من زيادة اعداد اللاعبين بالمنطقة ، حيث نسعى الى الوصول بهم الى ربع مليون لاعب ولاعبة بانتهاء عام 2020 .





فيما حرص المهندس هانى محمود وزير الاتصالات والتنمية الادارية السابق رئيس الاولمبياد الخاص المصرى على تكريم وفود الدول العربية التى شاركت فى أول كأس اقليمى فى حفل الختام الذى اقيم بفندق اقامتهم ، وقام بتهنئه الدول التى حصلت على بطاقات التأهل ، وشد على يد الكويت والاردن اللتان لم يحالفهما الحظ للفوز بأى بطاقة ، مشيدا بالمستوى الفنى الذى ظهرت عليه الفرق رغم أنها أول مرة تمارس هذه الرياضة ، ومؤكدا بحرص الاولمبياد الخاص المصرى على الاستعداد الجديد للمشاركة فى عالمية السويد 2021 حيث ستشارك مصر بفريقين للفلوربول بالاضافة الى الجرى على الجليد .