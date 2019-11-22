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حالة الطقس غدًا السبت 23/11/2019 في مصر.. استمرار انخفاض درجات الحرارة
الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 10:59 ص
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حالة الطقس غدًا السبت في مصر
كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا السبت الموافق 23 نوفمبر 2019 ميلاديًا في جمهورية مصر العربية، توقع خبراء الأرصاد أن الطقس غدًا معتدل على كافة أنحاء البلاد في نهار وطقس بارد في الليل.
وأشار خبراء الأرصاد إلى أن الرؤية تقل في الشبورة المائية الكثيفة صباح الغد على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.
درجات الحرارة غدا السبت في مصر
وأصدرت هيئة الأرصاد بيان عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على كافة مناطق أنحاء جمهورية مصر العربية، وفيما يلي نقدم لكم جدول درجات الحرارة غدا السبت 23/11/2019 في مصر.
|المدينة
|العظمى
|الصغرى
|السواحل الشمالية الغربية
|23
|15
|السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء
|24
|14
|الوجه البحري والقاهرة
|24
|13
|جنوب سيناء والغردقة
|27
|18
|شمال الصعيد
|25
|10
|جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين
|29
|16
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