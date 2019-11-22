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"القوى العاملة": أسرة "حسين الطبل" المتوفي فى إيطاليا تستحق معاشا

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 10:36 ص
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو بمتابعة المستحقات التأمينية لأسرة المتوفى حسين محمد إبراهيم الطبل الذى توفى فى مدينة تورينو بالشمال الإيطالى وذلك لدى هيئة التأمينات الإيطالية وصاحب العمل.

وتلقى الوزير تقريراً من المستشار العمالى عزت عمران، أشار فيه إلى أن مكتب التمثيل العمالي قام ببحث مستحقات أسرة المواطن المرحوم التأمينية مع هيئة التأمينات الايطالية وكانت نتيجة البحث أنه كان مواظب على سداد أقساطه التأمينية وبناء عليه أسرته تستحق معاش. 

وقد قام مكتب التمثيل العمالي بناء على توجيهات السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو بالتواصل مع أسرة المتوفي وإبلاغها بالمستندات المطلوبة لصرف المعاش فورا .

وكان جثمان المتوفي الذي يناهز الـ 64 عاما قد عاد إلي أرض الوطن 13 نوفمبر الجاري .
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الكلمات المفتاحية

معاشات حسينالطبل القوى العاملة أخبار مصر

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