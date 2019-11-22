Advertisements
Advertisements
Advertisements

بقيادة خليفة حفتر.. الجيش الليبي يتقدم في عدة محاور بجنوب غرب طرابلس

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 10:17 ص
Advertisements
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
Advertisements

تقدم قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، صباح اليوم الجمعة، في عدة محاور بجنوب وغرب العاصمة الليبية طرابلس.

وقال المنذر الخرطوش عضو شعبة الإعلام الحربي، اليوم الجمعة، أن "القوات المسلحة تتقدم بخطى ثابتة نحو أهدافها المحددة من غرفة عمليات المنطقة الغربية"، مشيرا إلى أن "اللواء 106 مجحفل وكتيبة العاديات تنجح في التقدم باتجاه منطقة مفترق الرمله وكوبري السواني وتنجح في غنم مدرعة وآلية وقتل عدد من الأفراد".

وأضاف الخرطوش، أن "كتيبة طارق بن زياد وكتيبة 115 مشاة تتقدمان باتجاه معسكر حمزة ونقاط جديدة معلومة لغرفة عمليات المنطقة الغربية"، مشيراً إلى أن "المدفعية كانت لها الصوت الأعلى في محاور العاصمة ونجحت في تدمير تمركزات ونقاط العدو جنوب غرب طرابلس".

وأكد أن "سلاح الجو الليبي استهدف طائرة للميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق الغير شرعية في محور اليرموك"، والتي وفقاً له " تعد هذه الطائرة الثانية خلال الـ48 ساعة بعد استهداف طائرة تصوير في محيط مدينة ترهونة في وقت سابق".

في سياق أخر أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، أمس الخميس، إسقاط طائرة دون طيار إيطالية في منطقة للعمليات العسكرية غربي البلاد، مطالبة إيطاليا بتقديم شرح رسمي بشأن دخول الطائرة الأجواء الليبية.

وقال الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، في بيان صحفي، إن
"القيادة العامة للجيش الليبي لا تزال تنتظر من إيطاليا تقديم شرح رسمي لماذا دخلت هذه الطائرة دون طيار المجال الجوي العسكري الليبي".

وردت إيطاليا على الواقعة، قائلة في بيان رسمي صادر عن وزارة الدفاع أمس الخميس، إن "الطائرة المسيرة طراز (بريداتور)، التابعة لسلاح الجو الإيطالي التي أعلن اليوم عن إسقاطها فوق الجبال الشمالية لترهونة، كانت تعمل ضمن مهمة (البحر الآمن)، أو ما يعرف بالإيطالية بمهمة (ماري سيكورو)".

Advertisements

أخبار تهمك

مفاجأة كبرى.. الكشف عن ممثلي إفريقيا في مونديال الأندية بنظامه الجديد

منذ ساعة و 19 دقيقة

الأرصاد الجوية: احذروا من طقس الفترة المقبلة.. وهذا ما يجب فعله

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الأهلي

منذ يوم

مفاجأة.. لوائح الكاف تنصف الزمالك بعد رفضه لعب السوبر في قطر

منذ حوالي 6 ساعات

توفيق عكاشة يكشف كارثة عن قطر

منذ حوالي 9 ساعات

النقل تجهز مفاجأة لإنهاء معاناة ركاب السكة الحديد مع تذاكر القطارات

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. ننشر أول صورة لشقيقة فيفي عبده بعد إعلان وفاتها

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول صدام بين محمد صلاح وليفربول بسبب الأولمبياد

منذ أقل من ساعة

مورينيو يهدي ريال مدريد صفقة مدوية

منذ 36 دقيقة

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ يوم

عاجل.. حقيقة وفاة سوزان مبارك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إخلاء سبيل "اليوتيوبرز" أحمد وزينب في واقعة الإساءة لطفلتهما

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وصية غير متوقعة من شقيقة فيفي عبده قبل وفاتها فجر اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد قرار "كاف" بإقامة السوبر الإفريقي في قطر

منذ حوالي 14 ساعة

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:09 ص

عاجل.. أول صدام بين محمد صلاح وليفربول بسبب الأولمبياد

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

09:44 ص

الأرصاد الجوية: احذروا من طقس الفترة المقبلة.. وهذا ما يجب فعله

02:25 م

مفاجأة كبرى.. الكشف عن ممثلي إفريقيا في مونديال الأندية بنظامه الجديد

09:46 ص

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

06:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status