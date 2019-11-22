بقيادة خليفة حفتر.. الجيش الليبي يتقدم في عدة محاور بجنوب غرب طرابلس





تقدم قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، صباح اليوم الجمعة، في عدة محاور بجنوب وغرب العاصمة الليبية طرابلس.





وقال المنذر الخرطوش عضو شعبة الإعلام الحربي، اليوم الجمعة، أن "القوات المسلحة تتقدم بخطى ثابتة نحو أهدافها المحددة من غرفة عمليات المنطقة الغربية"، مشيرا إلى أن "اللواء 106 مجحفل وكتيبة العاديات تنجح في التقدم باتجاه منطقة مفترق الرمله وكوبري السواني وتنجح في غنم مدرعة وآلية وقتل عدد من الأفراد".





وأضاف الخرطوش، أن "كتيبة طارق بن زياد وكتيبة 115 مشاة تتقدمان باتجاه معسكر حمزة ونقاط جديدة معلومة لغرفة عمليات المنطقة الغربية"، مشيراً إلى أن "المدفعية كانت لها الصوت الأعلى في محاور العاصمة ونجحت في تدمير تمركزات ونقاط العدو جنوب غرب طرابلس".





وأكد أن "سلاح الجو الليبي استهدف طائرة للميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق الغير شرعية في محور اليرموك"، والتي وفقاً له " تعد هذه الطائرة الثانية خلال الـ48 ساعة بعد استهداف طائرة تصوير في محيط مدينة ترهونة في وقت سابق".





في سياق أخر أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، أمس الخميس، إسقاط طائرة دون طيار إيطالية في منطقة للعمليات العسكرية غربي البلاد، مطالبة إيطاليا بتقديم شرح رسمي بشأن دخول الطائرة الأجواء الليبية.





وقال الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، في بيان صحفي، إن

"القيادة العامة للجيش الليبي لا تزال تنتظر من إيطاليا تقديم شرح رسمي لماذا دخلت هذه الطائرة دون طيار المجال الجوي العسكري الليبي".





وردت إيطاليا على الواقعة، قائلة في بيان رسمي صادر عن وزارة الدفاع أمس الخميس، إن "الطائرة المسيرة طراز (بريداتور)، التابعة لسلاح الجو الإيطالي التي أعلن اليوم عن إسقاطها فوق الجبال الشمالية لترهونة، كانت تعمل ضمن مهمة (البحر الآمن)، أو ما يعرف بالإيطالية بمهمة (ماري سيكورو)".



