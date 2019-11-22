غدًا.. قطع المياه عن مدينة الأقصر 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أنه سيتم قطع المياه عن مدينة الأقصر وضواحيها، وذلك ابتداء من الساعة 6 صباح غدًا السبت، وحتى الساعة 6 مساء نفس اليوم، نظراً لربط خطوط طرد الصرف الصحي الجديدة بالخطوط الرئيسية القائمة حالياً ضمن أعمال التوسعات الجارية بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالحبيل، في إطار أعمال تحسين منظومة الصرف الصحي بمدينة الأقصر.





وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.



