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بشرى سارة من الإسكان لاصحاب شكاوي ارتفاع فواتير المياه

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 10:24 ص
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الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار
أحمد الشيخ
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وجه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماعه بقيادات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، شركات مياه الشرب، بدراسة أى شكاوى ترد من المواطنين بخصوص الفواتير، وقراءات العدادات، والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن، ومحاسبة المواطنين طبقاً لاستهلاكهم الفعلي.

وأكد وزير الإسكان، فى الوقت نفسه، ضرورة مواجهة ظاهرة سرقة وصلات مياه الشرب، والعمل على زيادة تحصيل فواتير الاستهلاك، ومستحقات الشركات لدى المواطنين، من أجل استيداء حق الدولة.

كما شدد الوزير على ضرورة توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه، والحفاظ على هذا المصدر الحيوى غير المتجدد، وسبل الاستخدام الأمثل لكل قطرة مياه.

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الكلمات المفتاحية

وزارة الاسكان فواتير المياه شركة المياه

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