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تجنبًا لإغلاق حكومي.. ترامب يوقع مشروع توافقي مؤقت للإنفاق الفدرالي

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 09:21 ص
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على مشروع توافقيّ مؤقّت للإنفاق الفدراليّ يستمر حتّى 20 ديسمبر المقبل، بهدف تجنّب شلل المؤسّسات الأمريكيّة أو ما يُعرف بـ"الإغلاق الحكومي".

وعلى الرّغم من أشهر من المفاوضات، فشلت المعارضة الديموقراطيّة والجمهوريّون في الاتّفاق على ميزانيّة طويلة الأجل، بسبب خلافات تتعلّق خصوصاً بتمويل الجدار على الحدود مع المكسيك، وهو الوعد الكبير الذي كان ترامب قد قطعه خلال حملته الانتخابيّة لمكافحة الهجرة غير الشرعيّة.

وفي ظلّ الانقسام الحاصل من جرّاء التحقيق الذي بدأه الديموقراطيّون بهدف عزل ترامب من منصبه، يشعر النوّاب بالقلق حيال قدرتهم على التوصّل إلى اتّفاق ميزانيّة طويل الأجل بحلول 20 ديسمبر المقبل.

ووقّع ترامب على مشروع الإنفاق الفدراليّ المؤقّت، بعد الموافقة عليه في مجلس الشّيوخ بأغلبيّة 74 صوتاً مقابل 20، وكان المشروع قد تمّت أيضاً الموافقة عليه في مجلس النوّاب بأغلبية 231 صوتاً مقابل 192.

وأفادت الصحيفة الأمريكية بأنه لولا توقيع "ترامب" على هذا المشروع المؤقت، لتوقف التمويل الحكومي الليلة الماضية، مما يجبر هيئات متعددة على البدء في وقف عملياتها وتوقف العمال الفيدراليين عن العمل وإعادتهم إلى منازلهم وإيقاف رواتبهم مؤقتًا.

وأضافت أن مشروع قانون الإنفاق المؤقت الذي وقعه ترامب هو المشروع الثاني الذي اضطر الكونجرس إلى تمريره لاستمرار العمل في الحكومة للعام المالي 2020 التي بدأ في الأول من أكتوبر الماضي.​

ومنذ تولى ترمب منصبه في يناير 2017، ارتفع الدين العام الأمريكي بنحو 2.5 تريليون دولار وقفز بسرعة فوق مستوى 22.5 تريليون دولار الذي يرى بعض الخبراء الآن أنه مرتفع على نحو خطير.

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