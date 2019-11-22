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مدحت مختار: إطلاق "طيبة 1" سيضمن تغطية كل شبر من مصر بخدمة الاتصالات

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 10:16 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مدحت مختار، الرئيس السابق لهيئة الاستشعار عن بعد، إن القمر الصناعي المصري "طيبة 1" هو من نوعية الأقمار المخصصة للاتصالات، حيث تعتبر أن الاتصالاات هى عمود التنمية في أي دولة، منوهًا بأنه يمكن اعتبار قمر "طيبة 1" بنية موازية لبنية الاتصالات الموجودة على أرض مصر.

وأشار "مختار"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "TeN"، اليوم الجمعة، إلى أن القمر الصناعي المصري سيخدم القطاع الخاص والحكومي، لافتًا إلى أن وجود شبكة اتصالات أقمار صناعية سيضمن تغطية كل شبر من أرض مصر بخدمة الاتصالات، مما سيشجع الاستثمار.

وأوضح أن الشركة الفرنسية التي ستطلق القمر المصري من الشركات العملاقة في الاطلاق، وهناك تعاون استراتيجي بين مصر وفرنسا في هذا المجال، مضيفا أن عملية تشغيل القمر وتقديمه للخدمات سيكون بعد شهر ونصف.
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