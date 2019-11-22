إزالة 71 حالة تعدٍ على أراض أملاك الدولة بنجع حمادي

صرح اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، أنه تم إزالة ٧١ حالة تعدٍ على أراضٍ أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقريتي الرحمانية والسلامية بمركز نجع حمادي، منها ٤ حالات بالزراعة على أراضي أملاك الدولة بإجمالي مساحة فدانين و١٦ قيراطا و٦ حالات بالمباني على أملاك الري بإجمالي مساحة ٧٧٩ م٢ و١٢ حالة بالمباني على مساحة فدان واحد و٢ قيراط من أراضي الإصلاح الزراعي و٤٩ حالة على الأراضي الزراعية بمساحة فدان واحد و٢١ قيراطا.



وجاء ذلك بحضور اللواء جودة عبد الجبار، مساعد مدير أمن قنا، خلال متابعته لأعمال حملة ازالة التعديات التي شنتها الوحدة المحلية لمركز نجع حمادي ضمن حملات الموجة ١٤ لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة لاسترداد حق الشعب والحفاظ على حقوق الدولة وتأكيد هيبتها من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضي أملاك ‪ الدولة والأراضي الزراعية



وشدد "الهجان" على الاستمرار في إزالة كافة التعديات على الأراضي التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين والحالات التي لم تتوافر لها شروط التقنين وتم رفضها من خلال اللجان المختصة بعد الفحص والمعاينة موجها رؤساء الوحدات المحلية للمدن والقرى بضرورة التصدي بكل حسم لأي تعديات جديدة وردع المخالفين وتقديم كل التسهيلات للإسراع في عمليات التقنين وتحصيل حق الدولة والشعب في أراضيهم.



