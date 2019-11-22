بسبب ماجد المصري.. رانيا ياسين تتعرض لهجوم حاد على "إنستجرام"





وعلقت رانيا على الصورة قائلة: "صورة تجمع أهم نجوم مصر محمودياسين، حسين فهمى، والراحل. احمد زكي ماسك الكلاكيت، علشان كنت هبدأ أول تجربة تمثيلية ليا، وطبعا وقتها مكنتش مدركة قيمة اللحظة العظيمة دي، ودلوقتي بنظر للصورة بمنتهى الفخر والاعتزاز، وبقول يا هنايا يا سعدي إني اتصورت صورة زي دي مع أهم وأعظم نجوم في السينما المصرية، أحلي أيام وأحلي نجوم، ربنا يدي ابويا وأستاذ حسين الصحة والعمر يا رب، ويرحم ويغفر للراحل أحمد زكي ويسكنه فسيح جناته، #فيلم_قشر_البندق".



وحظيت الصورة على إعجاب كبير من قبل محبيهم، ولكن البعض لاحظ تعليق رانيا على الصورة بأنها ذكرت كل المُتواجدين بها، وتغافلت اسم الفنان ماجد المصري، فتعرضت لهجوم حاد بسبب عدم ذكرها اسمه.





وتوالت عليها التعليقات الحادة، ومن أبرز هذه التعليقات :" ليس من الذوق والبروتوكول إنك تتجاهلى ماجد المصرى.. ليس من أخلاق فنان"، "وبالنسبة لماجد المصري.. عادي يموت يعني"، "انتي كلك ذوق يا رانيا وحاجة زي دي متفوتكيش يعني"، "فعلاً جيل العظماء تاريخ كبير جدًا ولكن باب أولى كان يتم ذكر اسم العملاق ماجد المصري أيضا في كلمتين من ضمن الكلام المكتوب اه حضرتك بتتكلمي عن العظماء بس الراجل موجود في نفس الصورة يعني شكلها وحش جدًا وحضرتك عارفة محدش بيسيب حد في حاله يا فنانة".



ولكن رانيا حاولت أن تصحح ذلك بردها على تعليق أحد متابعيها الذي قام بسؤالها :" وليه ما ذكرتي اسم اللي بجوار ابوكي"، لترد رانيا عليه قائلة: "ماجد المصري، أنا بتكلم على الجيل العظيم ده".

أعرب الفنانة رانيا محمود ياسين، عن شعورها بالسعادة بعد مشاركتها في فيلم "قشر البندق"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".حيث نشرت رانيا صورة ارشيفية من كواليس تصوير فيلم "قشر البندق"، وظهرت برفقة الفنان القدير محمود ياسين، والفنان الراحل أحمد زكي، والفنان ماجد المصري، والفنان حسين فهمي.