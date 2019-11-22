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ابنة هادي الجيار عن شائعة وفاة والدها :"الموضوع سيء للغاية"

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 10:09 ص
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هادي الجيار
هادي الجيار
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علقت مشيرة الجيار، ابنة الفنان هادي الجيار، حول ماتردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة والدها.

وقالت ابنة هادي الجيار خلال مداخلة هاتفية مع قناة dmc "الموضوع سيء للغاية، إنك شايف والدك قدامك كويس وبيتقال كلام مغاير".

وتابعت ابنة الفنان هادي الجيار "أرجو من الناس قبل الشير ونقل الخبر التأكد من الموضوع ومحاولة الفهم بصورة أوضح، بعض المصداقية والرحمة والإنسانية بالناس والأهل، وميبقاش بالطريقة دي".

يذكر أن آخر أعمال الفنان هادي الجيار مسلسل "ولد الغلابة" الذي شارك فيه مع الفنان أحمد السقا فى الموسم الرمضاني السابق، وتدور أحداث المسلسل حول ملحمة صعيدية عصرية ،ويعتمد على الإثارة والتشويق.

مسلسل "ولد الغلابة"، من بطولة كلا من" أحمد السقا، مي عمر، انجي المقدم، محمد ممدوح، هادي الجيار، إدوارد، صفاء الطوخي، ومن إخراج محمد سامي.

هادي الجيار حاصل على بكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، وقد بدأ مشواره الفني عندما جاءته الفرصة للاشتراك في مسرحية مدرسة المشاغبين بدور "لطفي" ثم اتجه إلى التلفزيون والسينما، ولكنه لم يحقق النجاح المتوقع في السينما كما حققه في التليفزيون.
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